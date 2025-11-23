حصيلة جديدة... ما هو عدد الشهداء والجرحى في "غارة الضاحية الجنوبية"؟

علم " "، أنّ أكثر من شخصين استشهدا في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت الضاحية الجنوبية.

وفي ما يتعلّق بعدد الجرحى، فقد أُصيب أكثر من 20 شخصاً.