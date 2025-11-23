Advertisement

لبنان

غارات إسرائيليّة تستهدف منطقة الشعرة في البقاع

Lebanon 24
23-11-2025 | 09:14
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة شنّت سلسلة غارات عل منطقة الشعرة شرقي بلدة النبي شيت، على مقربة من الحدود اللبنانيّة - السوريّة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24