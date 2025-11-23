Advertisement

لبنان

صور تنتشر لهيثم علي الطبطبائي... شاهدوها

Lebanon 24
23-11-2025 | 09:21
انتشرت صور عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ لهيثم علي الطباطبائي القائد العسكريّ الكبير في "حزب الله"، الذي أعلنت إسرائيل أنّها إستهدفته في غارة حارة حريك.
وفي بعض الصور، ظهر الطبطبائي إلى جانب الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين.
 
 
Image
 
 
Image
 
Image
 
 
Image
 
 
Image
 
Image
حزب الله ينعى الطبطبائي: شهادته العظيمة ستضفي ‏أملًا وعزيمة وقوة لإخوانه ‏المجاهدين وإصرارّا على متابعة الطريق
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله
إستنفار في إسرائيل بعد إستهداف الطبطبائي في الضاحية الجنوبية
مسؤول أمني إسرائيلي: تزداد التقديرات بأن محاولة اغتيال الطبطبائي في الضاحية نجحت
هاشم صفي الدين

القائد العسكري

علي الطبطبائي

الأمين العام

صفي الدين

هاشم صفي

حزب الله

هيثم علي

