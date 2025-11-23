الرئيس عون: استهداف اسرائيل الضاحية الجنوبية دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها

Advertisement

اعتبر رئيس الجمهورية ان استهداف اسرائيل الضاحية الجنوبية من بعد ظهر اليوم وتزامن هذا الاعتداء مع ذكرى "دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على وترفض تطبيق وكل المساعي والمبادرات المطروحة لوضع حد للتصعيد واعادة الاستقرار ليس فقط إلى لبنان بل إلى المنطقة كلها ".واضاف : "ان لبنان الذي التزم وقف الأعمال العدائية منذ ما يقارب سنة حتى اليوم ، وقدم المبادرة تلو المبادرة ، يجدد دعوته للمجتمع الدولي بان يتحمل مسؤوليته ويتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه منعا لاي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة من جهة ، وحقناً لمزيد من الدماء من جهة اخرى".