تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية: نطالب بإعفاء اهالي المنطقة من كافة الرسوم والضرائب

صدر عن "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" البيان التالي:

Advertisement

"علمنا أن مؤسسة كهرباء لبنان وبعض مصالح المياه في المنطقة بدأت بجباية فواتير كهرباء ومياه من اهالي القرى الحدودية عن سنوات ما قبل الحرب او خلالها او بعدها، وهو ما يعتبر غير مقبول اطلاقاً في ظل الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها ابناء هذه المنطقة منذ اكثر من سنتين من الحرب والتهجير ودمار البيوت وفقدان الارزاق ومصادر الدخل، خاصة ان الحكومية كانت قد وعدت بإعفاء هؤلاء المواطنين المتضررين من الحرب من كل الرسوم و الضرائب والغرامات"..وأضاف: "نتأسف اليوم أنّه بدل ان يتسابق الجميع لمساعدة هؤلاء المنكوبين والأخذ بيدهم فإنّهم بعكس ذلك يتسابقون لطلب تسديد فواتير كهرباء ومياه وغيره عن بيوت تدمّرت كليّاً ولم يقطنها أصحابها منذ عامين ونيّف!!!وختم: "نطالب اليوم مجدّداً من هذه المؤسسات والمصالح ومن غيرها من الدوائر الرسمية أن تقوم بإعفاء اهالي المنطقة الحدودية المدمرة والمنكوبة من كافة الرسوم والضرائب والغرامات والاشتراكات عن كافة سنوات ما قبل وخلال وبعد الحرب حتى انتهاء الازمة وعودة الحياة الى طبيعتها في هذه المنطقة ….إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء"