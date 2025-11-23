22
o
بيروت
16
o
طرابلس
23
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ما دلالة استهداف "رئيس أركان حزب الله"؟
Lebanon 24
23-11-2025
|
09:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
سكاي نيوز
عربية" أن الضربة
الإسرائيلية
التي استهدفت القيادي البارز في
حزب الله
علي الطبطبائي داخل منطقة تعد الأكثر تحصينا أمنيا للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، تشير إلى انتقال المواجهة بين الجانبين إلى مرحلة مختلفة، تتجاوز الرسائل التقليدية وتلامس البنية القيادية للحزب مرة أخرى بشكل مباشر.
Advertisement
فالعملية، التي وصفها محللون بأنها محاولة اغتيال دقيقة، نفذت في عمق الضاحية الجنوبية، ما يعكس، وفق تقديرات ميدانية، وجود اختراق استخباراتي مكن من تحديد موقع الهدف داخل ما يعتبره الحزب أحد أكثر مناطقه أمنا.
وقال الكاتب والباحث السياسي إبراهيم ريحان لـ"سكاي نيوز عربية" إن العملية "ليست قصفا عابرا ولا استهدافا لموقع عسكري"، بل هي ضربة نوعية "تعكس تحولا في قواعد الاشتباك"، خصوصاً بعد التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة التي لوحت باستهداف قلب الضاحية.
وأضاف أن "جرأة التنفيذ تدل على رغبة
إسرائيل
في إيصال رسالة واضحة بأنه رغم وقف إطلاق النار فإن أي قيادي، مهما كان موقعه، هو هدف مشروع".
وفي السياق عينه، قال نضال كناعنة، محرر
الشؤون الإسرائيلية
في سكاي نيوز عربية، إن العملية إذا نجحت تمثل اغتيالا بالغ الخطورة، مشيرا إلى أن الطبطبائي يُعد "الرقم 2" في حزب الله بعد
الأمين العام
نعيم قاسم
، وهو رئيس الذراع العسكرية للحزب.
وأكد أن استهداف شخصية بهذا المستوى يشكل "تطورا خطيرا" في العمليات الإسرائيلية داخل
لبنان
، خاصة وأن الاغتيال وقع في قلب الضاحية الجنوبية، المعقل الأبرز للحزب.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينتظر نتيجة استهداف رئيس أركان حزب الله
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينتظر نتيجة استهداف رئيس أركان حزب الله
24/11/2025 03:34:03
24/11/2025 03:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: استهدفنا القائد الأبرز في حزب الله وسنواصل عملياتنا لإزالة التهديدات فور ظهورها
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: استهدفنا القائد الأبرز في حزب الله وسنواصل عملياتنا لإزالة التهديدات فور ظهورها
24/11/2025 03:34:03
24/11/2025 03:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي دلالات "حزب الله" عن إضاءة صخرة الروشة
Lebanon 24
هذه هي دلالات "حزب الله" عن إضاءة صخرة الروشة
24/11/2025 03:34:03
24/11/2025 03:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف إسرائيلي لمسؤولين وعناصر في"حزب الله" بتكتيكات "غير تقليدية"
Lebanon 24
استهداف إسرائيلي لمسؤولين وعناصر في"حزب الله" بتكتيكات "غير تقليدية"
24/11/2025 03:34:03
24/11/2025 03:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الشؤون الإسرائيلية
الأمين العام
محرر الشؤون
الإسرائيلية
الإسرائيلي
نعيم قاسم
سكاي نيوز
سكاي نيو
تابع
قد يعجبك أيضاً
غدًا.. "التشييع الكبير" لـ"الطبطبائي "
Lebanon 24
غدًا.. "التشييع الكبير" لـ"الطبطبائي "
16:16 | 2025-11-23
23/11/2025 04:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عبارة تغيب عن بيانات النعي لحزب الله
Lebanon 24
عبارة تغيب عن بيانات النعي لحزب الله
16:15 | 2025-11-23
23/11/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تحذر لبنان: سنسيطر على "الحزب"
Lebanon 24
إسرائيل تحذر لبنان: سنسيطر على "الحزب"
16:03 | 2025-11-23
23/11/2025 04:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارة الضاحية.. زحمة في الكواليس السياسية
Lebanon 24
بعد غارة الضاحية.. زحمة في الكواليس السياسية
15:45 | 2025-11-23
23/11/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد بيان الحزب.. "الرد" الغائب الابرز
Lebanon 24
بعد بيان الحزب.. "الرد" الغائب الابرز
15:15 | 2025-11-23
23/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
Lebanon 24
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
06:15 | 2025-11-23
23/11/2025 06:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
Lebanon 24
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
07:46 | 2025-11-23
23/11/2025 07:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
صور تنتشر لهيثم علي الطبطبائي... شاهدوها
Lebanon 24
صور تنتشر لهيثم علي الطبطبائي... شاهدوها
09:21 | 2025-11-23
23/11/2025 09:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
08:41 | 2025-11-23
23/11/2025 08:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
14:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:16 | 2025-11-23
غدًا.. "التشييع الكبير" لـ"الطبطبائي "
16:15 | 2025-11-23
عبارة تغيب عن بيانات النعي لحزب الله
16:03 | 2025-11-23
إسرائيل تحذر لبنان: سنسيطر على "الحزب"
15:45 | 2025-11-23
بعد غارة الضاحية.. زحمة في الكواليس السياسية
15:15 | 2025-11-23
بعد بيان الحزب.. "الرد" الغائب الابرز
15:00 | 2025-11-23
دولة تسعى لـ"ضرب حزب الله".. معهد يتحدث عن "حرب"
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
24/11/2025 03:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
24/11/2025 03:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
24/11/2025 03:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24