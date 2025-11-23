ما دلالة استهداف "رئيس أركان حزب الله"؟

ذكر موقع " عربية" أن الضربة التي استهدفت القيادي البارز في علي الطبطبائي داخل منطقة تعد الأكثر تحصينا أمنيا للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، تشير إلى انتقال المواجهة بين الجانبين إلى مرحلة مختلفة، تتجاوز الرسائل التقليدية وتلامس البنية القيادية للحزب مرة أخرى بشكل مباشر.

فالعملية، التي وصفها محللون بأنها محاولة اغتيال دقيقة، نفذت في عمق الضاحية الجنوبية، ما يعكس، وفق تقديرات ميدانية، وجود اختراق استخباراتي مكن من تحديد موقع الهدف داخل ما يعتبره الحزب أحد أكثر مناطقه أمنا.

وقال الكاتب والباحث السياسي إبراهيم ريحان لـ"سكاي نيوز عربية" إن العملية "ليست قصفا عابرا ولا استهدافا لموقع عسكري"، بل هي ضربة نوعية "تعكس تحولا في قواعد الاشتباك"، خصوصاً بعد التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة التي لوحت باستهداف قلب الضاحية.



وأضاف أن "جرأة التنفيذ تدل على رغبة في إيصال رسالة واضحة بأنه رغم وقف إطلاق النار فإن أي قيادي، مهما كان موقعه، هو هدف مشروع".



وفي السياق عينه، قال نضال كناعنة، محرر في سكاي نيوز عربية، إن العملية إذا نجحت تمثل اغتيالا بالغ الخطورة، مشيرا إلى أن الطبطبائي يُعد "الرقم 2" في حزب الله بعد ، وهو رئيس الذراع العسكرية للحزب.



وأكد أن استهداف شخصية بهذا المستوى يشكل "تطورا خطيرا" في العمليات الإسرائيلية داخل ، خاصة وأن الاغتيال وقع في قلب الضاحية الجنوبية، المعقل الأبرز للحزب.