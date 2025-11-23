Advertisement

لبنان

تجار البترون يبحثون في تأسيس لجنة موحدة لتعزيز الاقتصاد المحلي

Lebanon 24
23-11-2025 | 09:52
أقيم لقاء جمع عددا من تجار قضاء البترون، بدعوة من رونالو يونس، وذلك على مأدبة عشاء خُصّصت لبحث إنشاء لجنة تجّار قضاء البترون، على أن تشمل مختلف بلدات القضاء من الجرد إلى الساحل مروراً بالوسط.
وشدّد الحاضرون على "أهمية تشكيل إطار موحّد يعبّر عن مصالح التجار ويعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية في القضاء، تعزيز التواصل بين التجار والمؤسسات، التنسيق مع الجهات الرسمية والبلديات، وتطوير مبادرات تدعم السوق المحلية وتواجه التحديات الراهنة".


كما اتفق المجتمعون على متابعة الاجتماعات خلال الأسابيع المقبلة لوضع آلية عمل واضحة، وتحديد الهيكلية التنظيمية للجنة، تمهيداً لإطلاقها رسمياً.

ويُعتبر هذا اللقاء، خطوة أولى على طريق جمع كلمة التجار في قضاء البترون وتأسيس مرجعية اقتصادية تسهم في تنمية المنطقة ودعم قطاعها التجاري. 
