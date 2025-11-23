تجار البترون يبحثون في تأسيس لجنة موحدة لتعزيز الاقتصاد المحلي

Advertisement

أقيم لقاء جمع عددا من تجار ، بدعوة من رونالو يونس، وذلك على مأدبة عشاء خُصّصت لبحث إنشاء لجنة تجّار قضاء ، على أن تشمل مختلف بلدات من الجرد إلى الساحل مروراً بالوسط.وشدّد الحاضرون على "أهمية تشكيل إطار موحّد يعبّر عن مصالح التجار ويعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية في القضاء، تعزيز التواصل بين التجار والمؤسسات، التنسيق مع والبلديات، وتطوير مبادرات تدعم السوق المحلية وتواجه التحديات الراهنة".كما اتفق المجتمعون على متابعة الاجتماعات خلال الأسابيع المقبلة لوضع آلية عمل واضحة، وتحديد الهيكلية التنظيمية للجنة، تمهيداً لإطلاقها رسمياً.ويُعتبر هذا اللقاء، خطوة أولى على طريق جمع كلمة التجار في قضاء البترون وتأسيس مرجعية اقتصادية تسهم في تنمية المنطقة ودعم قطاعها التجاري.