لبنان

عن المُستهدف في "غارة الضاحية"... تصريحٌ من مسؤول بارز في "حزب الله"

Lebanon 24
23-11-2025 | 09:57
قال عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، إنّ "المقاومة هي من تُقرّر كيفية الردّ على هذا عدوان الضاحية الجنوبية".
وأضاف: "نعمل على التأكد من هوية الشخصية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي".
 
 
وتابع: "هناك شخصية جهادية تم استهدافها في هذا العدوان".
 
 
 
مسؤول بارز في "حزب الله": السلاح لن يُسلَّم!
الجيش الإسرائيلي: القيادي المستهدف كان مسؤولا عن إعادة إعمار "بنى تحتية" لحزب الله
" حزب الله" ليس وحده المستهدف ولبنان يتمسك بـ"الميكانيزم"
مصادر الحدث: المستهدف بغارة الشرقية جنوب لبنان قيادي بحزب الله وهو "محمد علي حديد"
