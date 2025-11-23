المفتي قبلان: الدولة مطالبة بأن تكون بحجم الضامن الوطني لا الإدانات الفارغة

استنكر المفتي ، في بيان، "الغارة الإجرامية التي شنها الجيش على الضاحية الجنوبية، والتي طالت قلب القرار الوطني للبنان الدولة والكيان"، مؤكدا أنّ "الأعذار مرفوضة، بل المطلوب جواب رسمي ووطني بوزن هذا الجنون الصهيوني، فالدولة مطالبة بأن تكون بحجم الضامن الوطني لا الإدانات الفارغة، ولن تزيدنا هذه الوحشية الصهيونية إلا تمسكاً بخيارنا الوطني والسيادي، ولا ضامن استراتيجيا للدفاع عن إلا الجيش والشعب والمقاومة ووحدة وطنية وسياسات سيادية تليق بالعائلة اللبنانية، واللحظة لتأكيد مصالح بوجه أخطر كيان يهدد أصل وجود لبنان".

