لبنان

صاروخٌ لم ينفجر في المبنى المُستهدف في حارة حريك

Lebanon 24
23-11-2025 | 10:09
علم "لبنان 24"، أنّ صاروخاً أطلقته طائرة إسرائيليّة، لم ينفجر في المبنى المُستهدف في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي استهدف المبنى المهدَّد في بلدة زوطر الشرقية بصاروخ لم ينفجر
سلسلة إدانات بعد غارة حارة حريك
5 شهداء و28 جريحاً في الغارة الإسرائيليّة على حارة حريك
الطيران الحربي "الاسرائيلي" أغار مستهدفا المبنى المهدد في كفردونين قضاء صور
لبنان 24

إسرائيل

بيروت

لبنان

