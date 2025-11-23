Advertisement

لبنان

قتيلان... إنفجار داخل منزل في عرسال

Lebanon 24
23-11-2025 | 10:11
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن دويّ انفجار داخل منزل في بلدة عرسال، بسبب وضع مادة الكربير داخل حفرة للصرف الصحيّ.
وأشارت المعلومات الأوليّة إلى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروحٍ.
 
 
 
 
 
