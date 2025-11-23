قتيلان... إنفجار داخل منزل في عرسال

أفادت مندوبة " "، عن دويّ انفجار داخل منزل في بلدة ، بسبب وضع مادة الكربير داخل حفرة للصرف الصحيّ.

وأشارت المعلومات الأوليّة إلى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروحٍ.