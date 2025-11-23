Advertisement

غداً.. هذا ما ستشهده الطّريق البحريّة بين مفرق حالات ومستيتا

23-11-2025 | 10:16
Doc-P-1445844-638995153284460358.jpg
Doc-P-1445844-638995153284460358.jpg photos 0
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة بتعبيد الحفر على الطريق البحريّة الممتدّة من مفرق حالات البحري وصولًا إلى مفرق مستيتا البحري، اعتبارًا من الساعة 07،00 من صباح يوم غد 24-11-2025 ولغاية السّاعة 15،00 من التاريخ عينه
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور. 
 
 
 
 
شعبة العلاقات

الطريق البحري

على الطريق

العلا

ستيت

تيتا

