غداً.. هذا ما ستشهده الطّريق البحريّة بين مفرق حالات ومستيتا

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة بتعبيد الحفر البحريّة الممتدّة من مفرق حالات البحري وصولًا إلى مفرق مستيتا البحري، اعتبارًا من الساعة 07،00 من صباح يوم غد 24-11-2025 ولغاية السّاعة 15،00 من التاريخ عينهيُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.