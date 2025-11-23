بلدية طرابلس تحتفل بالاستقلال بعرض كشفي ووضع إكليل على نصب الشهداء

Advertisement

أحيت بلدية واتحاد ، الذكرى الـ82 للاستقلال، بعرضٍ كشفي حاشد أمام ، شارك فيه نحو أربعة آلاف كشفي من مختلف الفرق، بحضور نواب المدينة وقيادات عسكرية وأمنية وممثلي النقابات والفاعليات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى حشود كبيرة من الأهالي.وأكّد رئيس بلدية طرابلس الدكتور في كلمته، أنّ "راية ما زالت مرفوعة رغم الأزمات، لأنّ شعبه لم يساوم يومًا على كرامته"، مشيرًا إلى أنّ "طرابلس دفعت أثمانًا كبيرة لتبقى وفيّة للوطن، وهي اليوم تطالب باستقلالٍ فعلي يلمسه الناس في حياتهم وحقوقهم الأساسية".وتوقّف عند تضحيات حماة ، موجّهًا التحية إلى الجيش والقوى الأمنية. كما أشاد بالدور الكشفي قائلاً: "أنتم نموذجٌ حيّ للأخلاق والانضباط والأمل، تصنعون المواطن وتغرسون قيم الخدمة والعطاء، ومن يحفظ الوعد الكشفي يحفظ وطنه".واختُتمت المراسم بانتقال رئيس البلدية، برفقة رئيس ورئيس المنظمة الكشفية العربية وعدد من النواب والقيادات الأمنية وممثلي النقابات، لوضع إكليل من الزهر على نصب شهداء الاستقلال وقراءة الفاتحة عن أرواحهم.