لبنان

بلدية طرابلس تحتفل بالاستقلال بعرض كشفي ووضع إكليل على نصب الشهداء

Lebanon 24
23-11-2025 | 10:23
أحيت بلدية طرابلس واتحاد كشاف لبنان، الذكرى الـ82 للاستقلال، بعرضٍ كشفي حاشد أمام مبنى البلدية، شارك فيه نحو أربعة آلاف كشفي من مختلف الفرق، بحضور نواب المدينة وقيادات عسكرية وأمنية وممثلي النقابات والفاعليات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى حشود كبيرة من الأهالي.
وأكّد رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة في كلمته، أنّ "راية لبنان ما زالت مرفوعة رغم الأزمات، لأنّ شعبه لم يساوم يومًا على كرامته"، مشيرًا إلى أنّ "طرابلس دفعت أثمانًا كبيرة لتبقى وفيّة للوطن، وهي اليوم تطالب باستقلالٍ فعلي يلمسه الناس في حياتهم وحقوقهم الأساسية".

وتوقّف عند تضحيات حماة الاستقلال، موجّهًا التحية إلى شهداء الجيش والقوى الأمنية. كما أشاد بالدور الكشفي قائلاً: "أنتم نموذجٌ حيّ للأخلاق والانضباط والأمل، تصنعون المواطن وتغرسون قيم الخدمة والعطاء، ومن يحفظ الوعد الكشفي يحفظ وطنه".

واختُتمت المراسم بانتقال رئيس البلدية، برفقة رئيس اتحاد كشاف لبنان ورئيس المنظمة الكشفية العربية وعدد من النواب والقيادات الأمنية وممثلي النقابات، لوضع إكليل من الزهر على نصب شهداء الاستقلال وقراءة الفاتحة عن أرواحهم.
لبنان

أفراح ومناسبات

اتحاد كشاف لبنان

عبد الحميد كريمة

مبنى البلدية

عبد الحميد

رئيس اتحاد

كشاف لبنان

الاستقلال

