عبد الرحمن مرقباوي نقيباً للصيادلة

فاز مرشح " " د. ، بمركز نقيب الصيادلة في ، على رأس لائحة "نقابة ٢٠٢٨" المدعومة من تحالف "تيار المستقبل" و" " ومستقلين، والتي حققت فوزاّ كاسحاً (١٢ - صفر) في الانتخابات التي جرت اليوم.

Advertisement