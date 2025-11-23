Advertisement

لبنان

عبد الرحمن مرقباوي نقيباً للصيادلة

Lebanon 24
23-11-2025
فاز مرشح "تيار المستقبل" د. عبد الرحمن مرقباوي، بمركز نقيب الصيادلة في لبنان، على رأس لائحة "نقابة ٢٠٢٨" المدعومة من تحالف "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" ومستقلين، والتي حققت فوزاّ كاسحاً (١٢ - صفر) في الانتخابات التي جرت اليوم.
