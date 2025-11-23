Advertisement

لبنان

الخازن: اللبنانيون سيبقون رغم الجراح والتحديات ثابتين في دفاعهم عن وطنهم وحقوقهم

Lebanon 24
23-11-2025 | 10:32
A-
A+
Doc-P-1445850-638995159913544446.jpeg
Doc-P-1445850-638995159913544446.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استنكر الوزير السابق وديع الخازن ب"أشد العبارات الغارة الإجرامية التي شنّها الجيش الصهيوني على الضاحية الجنوبية، والتي استهدفت قلب القرار الوطني للبنان الدولة والكيان، في انتهاك جديد لسيادة الوطن وكرامة شعبه".
Advertisement

وأشار الخازن إلى أنّ "هذا العدوان المُتكرّر على الجنوب وعلى كل شبرٍ من أرض لبنان، يأتي في سياق سياسة ممنهجة تسعى إلى زعزعة الاستقرار وإرهاب المدنيين"، مؤكّدًا  أنّ "اللبنانيين سيبقون، رغم الجراح والتحديات، ثابتين في دفاعهم عن وطنهم وحقوقهم" .

وأكد أنّ "موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطابه عشية عيد الاستقلال كان الردّ الأبلغ على هذا العدوان، إذ شدّد فخامته بوضوح على أنّ الجنوب ليس متروكًا، وأنّ الدولة بكل مؤسساتها لن تتراجع قيد أنملة عن واجب حماية أرضها وشعبها، وأنّ صمود أهل الجنوب هو صمود للبنان كلّه" .

كما أشاد بموقف الرئيس عون "الحاسم" الذي وضع النقاط على الحروف، وأعاد التأكيد على أولوية تثبيت الاستقرار والدفاع عن السيادة ورفض أي مساس بكرامة اللبنانيين.

وختم الوزير الخازن بأنّ "لبنان، الذي دفع أثمانًا كبيرة في سبيل استقلاله وحريته، لن ترهبه غارات الغدر، وسيبقى موحّدًا خلف جيشه ومؤسساته، ومعتمدًا على وحدة أبنائه كي يخرج أقوى وأكثر صلابة، مهما اشتدّت الأخطار" .
مواضيع ذات صلة
معوض: للمقاطعة غدا دفاعاً عن الدستور وحقوق اللبنانيين المنتشرين
lebanon 24
24/11/2025 03:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إيهاب حمادة: المقاومة ثابتة ولن تُهزم رغم الضغوط الداخلية والخارجية
lebanon 24
24/11/2025 03:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: لنبقَ متضامنين على نهضة وطننا التربوية في وجه العدوان
lebanon 24
24/11/2025 03:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: المقاومة استطاعت أن تصمد وتبقى رغم التشكيك في شرعيتها
lebanon 24
24/11/2025 03:35:21 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الرئيس عون

جوزاف عون

الاستقلال

الجمهوري

رئيس عون

الصهيوني

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-11-23
16:15 | 2025-11-23
16:03 | 2025-11-23
15:45 | 2025-11-23
15:15 | 2025-11-23
15:00 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24