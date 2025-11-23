الخازن: اللبنانيون سيبقون رغم الجراح والتحديات ثابتين في دفاعهم عن وطنهم وحقوقهم

Advertisement

استنكر الوزير السابق وديع ب"أشد العبارات الغارة الإجرامية التي شنّها الجيش على الضاحية الجنوبية، والتي استهدفت قلب القرار الوطني للبنان الدولة والكيان، في انتهاك جديد لسيادة الوطن وكرامة شعبه".وأشار الخازن إلى أنّ "هذا العدوان المُتكرّر على الجنوب وعلى كل شبرٍ من أرض ، يأتي في سياق سياسة ممنهجة تسعى إلى زعزعة الاستقرار وإرهاب المدنيين"، مؤكّدًا أنّ "اللبنانيين سيبقون، رغم والتحديات، ثابتين في دفاعهم عن وطنهم وحقوقهم" .وأكد أنّ "موقف فخامة رئيس الجمهورية في خطابه عشية عيد كان الردّ الأبلغ على هذا العدوان، إذ شدّد فخامته بوضوح على أنّ الجنوب ليس متروكًا، وأنّ الدولة بكل مؤسساتها لن تتراجع قيد أنملة عن واجب حماية أرضها وشعبها، وأنّ صمود أهل الجنوب هو صمود للبنان كلّه" .كما أشاد بموقف "الحاسم" الذي وضع النقاط على الحروف، وأعاد التأكيد على أولوية تثبيت الاستقرار والدفاع عن السيادة ورفض أي مساس بكرامة اللبنانيين.وختم الوزير الخازن بأنّ "لبنان، الذي دفع أثمانًا كبيرة في سبيل استقلاله وحريته، لن ترهبه غارات الغدر، وسيبقى موحّدًا خلف جيشه ومؤسساته، ومعتمدًا على وحدة أبنائه كي يخرج أقوى وأكثر صلابة، مهما اشتدّت الأخطار" .