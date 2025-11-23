Advertisement

لبنان

إندلاع حريق خلف محطة محروقات في المصيلح

Lebanon 24
23-11-2025 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1445851-638995161481699803.jpg
Doc-P-1445851-638995161481699803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شب حريق كبير في المصيلح خلف محطة الأمانة اتى على مسافات واسعة، ويعمل الدفاع المدني على اخماده.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المنازل اهتزّت... حريق داخل محطة محروقات في اربيل تسبّب بكارثة! (فيديو)
lebanon 24
24/11/2025 03:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. محطة محروقات تنجو من كارثة (فيديو)
lebanon 24
24/11/2025 03:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع حريق في خراج الحلوسية
lebanon 24
24/11/2025 03:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تاس: اندلاع حريق في مصنع بمنطقة ريازان الروسية إثر هجوم بطائرة مسيرة
lebanon 24
24/11/2025 03:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24

سافا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-11-23
16:15 | 2025-11-23
16:03 | 2025-11-23
15:45 | 2025-11-23
15:15 | 2025-11-23
15:00 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24