Advertisement

لبنان

سلام: الاعتداء على الضاحية يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها

Lebanon 24
23-11-2025 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1445853-638995164743163453.jpg
Doc-P-1445853-638995164743163453.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على "اكس": 
Advertisement
 
"ان الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها.
إنّ حماية اللبنانيين ومنع انزلاق البلاد إلى مسارات خطرة هي أولوية الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة. فهي ستواصل العمل بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل حماية اللبنانيين، ومنع أيّ تصعيد مفتوح، وبما يضمن ووقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها من ارضنا، وعودة أسرانا.
لقد أثبتت التجارب أنّ الطريق الوحيد لترسيخ الاستقرار يمرّ عبر التطبيق الكامل للقرار 1701، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وتمكين الجيش اللبناني من الاضطلاع بمهامه".
مواضيع ذات صلة
سلام يدين التوغّل الإسرائيلي في بليدا: اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة وسيادتها
lebanon 24
24/11/2025 03:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نحن في مرحلةٍ خطيرة ويجب علينا التوحدَ خلفَ الدولة ومؤسساتَها لصيانةِ ارضنا واستعادةِ حقوقنا
lebanon 24
24/11/2025 03:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الخروج من الأزمات يتطلب استكمال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية
lebanon 24
24/11/2025 03:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني: لنكن جميعنا خلف مؤسسات الدولة علنا ننجح بحمايتها
lebanon 24
24/11/2025 03:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

سلطة الدولة

الدولة على

نواف سلام

دبلوماسي

إسرائيل

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-11-23
16:15 | 2025-11-23
16:03 | 2025-11-23
15:45 | 2025-11-23
15:15 | 2025-11-23
15:00 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24