Advertisement

لبنان

كم صاروخاً استخدمت إسرائيل في "غارة الضاحية"؟

Lebanon 24
23-11-2025 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1445858-638995169662776399.jpg
Doc-P-1445858-638995169662776399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت القناة الـ12 الإسرائيليّة، أنّ الجيش الإسرائيلي استخدم 8 صواريخ في الغارة التي استهدفت القيادي العسكريّ في "حزب الله" هيثم علي الطبطبائي في حارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت. 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي استخدم 8 صواريخ بالغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
24/11/2025 03:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عن المُستهدف في "غارة الضاحية"... تصريحٌ من مسؤول بارز في "حزب الله"
lebanon 24
24/11/2025 03:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": شهيدان و20 جريحاً في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
24/11/2025 03:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": شهيدان وعددٌ كبير من الجرحى جراء الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية
lebanon 24
24/11/2025 03:35:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

علي الطبطبائي

الإسرائيلي

حزب الله

هيثم علي

إسرائيل

قناة ال

بيروت

طبطب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-11-23
16:15 | 2025-11-23
16:03 | 2025-11-23
15:45 | 2025-11-23
15:15 | 2025-11-23
15:00 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24