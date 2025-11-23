Advertisement

لبنان

وزير الصناعة من الرياض: القطاع الصناعي "مقاوم" ولبنان عاد إلى الحضن العربي

Lebanon 24
23-11-2025 | 11:24
شارك وزير الصناعة جو عيسى الخوري في افتتاح الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لـ"يونيدو" في الرياض، التي شهدت انتخاب الوزير السعودي بندر بن إبراهيم الخريف رئيساً للدورة والتجديد للمدير العام غيرد مولر، على أن يلقي الخوري كلمة لبنان غداً.
وعقد الخوري سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر، أبرزها مع وزير الصناعة المغربي رياض مزور ورئيس غرفة الرياض عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان، بمشاركة رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، حيث جرى البحث في زيارات متبادلة وتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في لبنان والسعودية، إلى جانب تواصل مع مسؤولين في "يونيدو" وسفراء أوروبيين أكدوا استعدادهم لمساعدة لبنان.

وفي تصريحات إعلامية، أكد الخوري أن القطاع الصناعي اللبناني أثبت خلال الأزمات أنه قطاع مقاوم يؤمّن الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى العمل على تطوير صناعات بديلة لتخفيف الاستيراد وزيادة الصادرات ضمن استراتيجية صناعية وطنية تخفّض كلفة الإنتاج وتستفيد من الموارد اللبنانية، مرحّباً في الوقت نفسه بعودة المشاركة السعودية المباشرة في المؤتمرات في لبنان، ومشدداً على أن لبنان "عاد إلى الحضن العربي" وينتظر عودة الأشقاء الخليجيين والسعوديين. (الوكالة الوطنية للإعلام)
