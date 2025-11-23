وزير الصناعة من الرياض: القطاع الصناعي "مقاوم" ولبنان عاد إلى الحضن العربي

Advertisement

وعقد الخوري سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر، أبرزها مع وزير الصناعة المغربي مزور ورئيس غرفة الرياض عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان، بمشاركة رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، حيث جرى البحث في زيارات متبادلة وتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في لبنان والسعودية، إلى جانب تواصل مع مسؤولين في "يونيدو" وسفراء أوروبيين أكدوا استعدادهم لمساعدة لبنان.وفي تصريحات إعلامية، أكد الخوري أن القطاع الصناعي اللبناني أثبت خلال الأزمات أنه قطاع مقاوم يؤمّن الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى العمل على تطوير صناعات بديلة لتخفيف الاستيراد وزيادة الصادرات ضمن استراتيجية صناعية وطنية تخفّض كلفة الإنتاج وتستفيد من الموارد ، مرحّباً في الوقت نفسه بعودة المشاركة المباشرة في المؤتمرات في لبنان، ومشدداً على أن لبنان "عاد إلى الحضن العربي" وينتظر عودة الأشقاء الخليجيين والسعوديين. (الوكالة الوطنية للإعلام)