من لبنان.. اكبر أرزة "بلاستيكية" في العالم تدخل موسوعة "غينيس"

Advertisement

افتتحت اليوم في بلدة أميون – ، أكبر أرزة في العالم في حديقة الدكتور عبدالله ، بدعوة من بلدية أميون، تكريماً للجيش وبمناسبة عيد ، على أن تُسجَّل ضمن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية. تولّت تنفيذ العمل والإشراف عليه الناشطة البيئية السيدة كارولين شبطيني، بمشاركة تلامذة المدارس الذين ساهموا في جمع العبوات البلاستيكية المستخدمة في تركيب الأرزة.حضر الافتتاح النائبان عطالله وسليم سعادة، وممثل العميد الركن مروان متى، إلى جانب رؤساء أجهزة أمنية وبلديات وفاعليات من الكورة. وأكد رئيس بلدية أميون مالك فارس أهمّية الربط بين عيد الاستقلال والتربية البيئية، فيما أهدت شبطيني هذا الإنجاز للجيش، وتسلّمت شهادة "غينيس" ودرعاً تكريمياً من البلدية. (الوكالة الوطنية للإعلام)