لبنان

من لبنان.. اكبر أرزة "بلاستيكية" في العالم تدخل موسوعة "غينيس"

Lebanon 24
23-11-2025 | 11:39
افتتحت اليوم في بلدة أميون – الكورة، أكبر أرزة في العالم في حديقة الدكتور عبدالله سعادة، بدعوة من بلدية أميون، تكريماً للجيش وبمناسبة عيد الاستقلال، على أن تُسجَّل ضمن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية. تولّت تنفيذ العمل والإشراف عليه الناشطة البيئية السيدة كارولين شبطيني، بمشاركة تلامذة المدارس الذين ساهموا في جمع العبوات البلاستيكية المستخدمة في تركيب الأرزة.
حضر الافتتاح النائبان جورج عطالله وسليم سعادة، وممثل قائد الجيش العميد الركن مروان متى، إلى جانب رؤساء أجهزة أمنية وبلديات وفاعليات من الكورة. وأكد رئيس بلدية أميون مالك فارس أهمّية الربط بين عيد الاستقلال والتربية البيئية، فيما أهدت شبطيني هذا الإنجاز للجيش، وتسلّمت شهادة "غينيس" ودرعاً تكريمياً من البلدية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
لبنان

منوعات

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

قائد الجيش

الاستقلال

من بلدي

الكورة

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24