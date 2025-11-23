Advertisement

لبنان

نتنياهو: نتوقع من الحكومة اللبنانية القيام بإلتزاماتها

Lebanon 24
23-11-2025 | 13:20
Doc-P-1445905-638995262061160432.png
Doc-P-1445905-638995262061160432.png photos 0
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، أن الجيش الإسرائيلي نفذ "عملية ناجحة في لبنان"، مؤكداً أن تل أبيب "لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قوته" أو "العودة كتهديد لإسرائيل". 
وشدد نتنياهو على أنه يتوقع من الحكومة اللبنانية تنفيذ التزاماتها، مجدداً تعهّد حكومته بمواصلة التحرك لمنع ما وصفه بترسّخ التهديد من الجانب اللبناني.
لبنان

عربي-دولي

رئيس الوزراء الإسرائيلي

أعلن رئيس الوزراء

الحكومة اللبنانية

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلي

مؤتمر صحفي

حزب الله

