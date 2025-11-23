Advertisement

لبنان

بلدية صيدا تستقبل مسيرة 300 درّاج في عيد الاستقلال

Lebanon 24
23-11-2025 | 13:38
رعت بلدية صيدا استقبال مسيرة الدراجين التي نظمها مجلس الدراجين الدولي برئاسة عنايات سكاف ومجلس الدراجين – لبنان برئاسة شادي سركيس، بمشاركة نحو 300 درّاج من مختلف المناطق اللبنانية وبمشاركة رمزية من سوريا والأردن، حيث حطت المسيرة في موقف زيدان في ساحة النجمة ضمن مهرجان "كرمالك يا صيدا" الممتد من 21 إلى 24 تشرين الثاني 2025، بالشراكة مع جمعية "كرمالك يا لبنان" وجمعية محمد زيدان للإنماء.
