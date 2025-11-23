بلدية صيدا تستقبل مسيرة 300 درّاج في عيد الاستقلال

رعت بلدية استقبال مسيرة الدراجين التي نظمها مجلس الدراجين الدولي برئاسة عنايات ومجلس الدراجين – برئاسة شادي سركيس، بمشاركة نحو 300 درّاج من مختلف المناطق وبمشاركة رمزية من والأردن، حيث حطت المسيرة في موقف في ضمن مهرجان "كرمالك يا صيدا" الممتد من 21 إلى 24 تشرين الثاني 2025، بالشراكة مع جمعية "كرمالك يا لبنان" وجمعية للإنماء.

