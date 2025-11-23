Advertisement

لبنان

حماس: الاعتداء على بيروت خرق واضح للسيادة

Lebanon 24
23-11-2025 | 13:36
A-
A+
Doc-P-1445915-638995272772698999.jpeg
Doc-P-1445915-638995272772698999.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دانت حركة المقاومة الإسلامية حماس الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، وتؤكّد أنه عدوان غادر وخرق واضح للسيادة اللبنانية، يهدف إلى جرّ لبنان والمنطقة إلى مواجهة تخدم مصالح الاحتلال وحده.
Advertisement

واعتبرت حماس إن استهداف منطقة مكتظّة بالسكان في وضح النهار يعكس طبيعة الإرهاب المنظَّم الذي يمارسه الاحتلال وقادته المجرمون، والسعي لفرض معادلات جديدة والضغط على قوى المقاومة.

زعبرت الحركة عن تضامنها الكامل مع لبنان الشقيق وحقّه في الدفاع عن أرضه وشعبه، كما تشدّد على أنّ دماء الشهداء ستعزّز وحدة اللبنانيين في مواجهة محاولات الهيمنة الأمريكية–الصهيونية.

وتقدمت الحركة بالتعازي إلى أسر الشهداء، وتتمنّى الشفاء العاجل للجرحى، مؤكّدة أنّ إرادة المقاومة ستبقى أقوى من كلّ أشكال العدوان.
مواضيع ذات صلة
الجيش: ما قام به العدو خرق سافر للسيادة وللقرار 1701
lebanon 24
24/11/2025 03:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الاعتداء على اليونيفيل وعلى الجيش وعلى المدنيين يدل بشكل واضح أننا أمام عدوان خطير يجب أن نواجهه بكل الأشكال الدبلوماسية والسياسية
lebanon 24
24/11/2025 03:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: حماس تطالب بضمانة واضحة لإنهاء الحرب بعد إطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
24/11/2025 03:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: حماس لا تتوقف عن خرق وقف إطلاق النار في غزة ونحن نعمل وفقا لذلك
lebanon 24
24/11/2025 03:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمريكية

اللبنانية

المقاومة

الصهيوني

الاحتلال

الإسلام

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2025-11-23
16:15 | 2025-11-23
16:03 | 2025-11-23
15:45 | 2025-11-23
15:15 | 2025-11-23
15:00 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24