لبنان
حماس: الاعتداء على بيروت خرق واضح للسيادة
Lebanon 24
23-11-2025
|
13:36
دانت حركة
المقاومة
الإسلامية
حماس
الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، وتؤكّد أنه عدوان غادر وخرق واضح للسيادة
اللبنانية
، يهدف إلى جرّ
لبنان
والمنطقة إلى مواجهة تخدم مصالح
الاحتلال
وحده.
واعتبرت حماس إن استهداف منطقة مكتظّة بالسكان في وضح النهار يعكس طبيعة الإرهاب المنظَّم الذي يمارسه الاحتلال وقادته المجرمون، والسعي لفرض معادلات جديدة والضغط على قوى المقاومة.
زعبرت الحركة عن تضامنها الكامل مع لبنان الشقيق وحقّه في الدفاع عن أرضه وشعبه، كما تشدّد على أنّ دماء
الشهداء
ستعزّز وحدة اللبنانيين في مواجهة محاولات الهيمنة الأمريكية–الصهيونية.
وتقدمت الحركة بالتعازي إلى أسر الشهداء، وتتمنّى الشفاء العاجل للجرحى، مؤكّدة أنّ إرادة المقاومة ستبقى أقوى من كلّ أشكال العدوان.
