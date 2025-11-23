في شكا.. الجيش يضبط صناديق دخان مخبأة

Advertisement

أثناء قيام عناصر في الجيش بعملية تفتيش روتينية لإحدى البواخر قبل رسوّها في مرفأ شِكّا، تم ضبط كمية من الدخان غير المصرّح عنه مخبّأة داخل الباخرة، بحسب ما افادت مندوبة " ".وقد جرى مصادرة المضبوطات على الفور وتسليمها إلى عبر عدد من الصناديق المخصّصة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.