لبنان

في شكا.. الجيش يضبط صناديق دخان مخبأة

Lebanon 24
23-11-2025 | 13:41
أثناء قيام عناصر القوات البحرية في الجيش بعملية تفتيش روتينية لإحدى البواخر قبل رسوّها في مرفأ شِكّا، تم ضبط كمية من الدخان غير المصرّح عنه مخبّأة داخل الباخرة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وقد جرى مصادرة المضبوطات على الفور وتسليمها إلى الجمارك اللبنانية عبر  عدد من الصناديق المخصّصة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
 
