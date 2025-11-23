انسحابات جماعية في نقابة أطباء الأسنان... وزياد زيدان نقيباً بالتزكية

Advertisement

فاز الدكتور زياد بمنصب نقيب أطباء الأسنان في بالتزكية، بعد انسحابات جماعية شهدتها انتخابات النقاب.وجاءت النتيجة بعد سلسلة محاولات بين الأطراف المعنية للتوصل إلى صيغة توافقية تخوض على أساسها الانتخابات، إلا أن هذه المساعي باءت بالفشل مع توالي الانسحابات، ليرسو الخيار في النهاية على زيدان نقيبًا.ورغم الانسحابات المتتالية، أبقيت صناديق الاقتراع مفتوحة، لتُستكمل العملية شكلًا، وينتهي الاستحقاق بفوز زيدان بمركز النقيب بالتزكية. (الوكالة الوطنية للإعلام)