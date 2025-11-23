Advertisement

لبنان

بالاسماء والصور.. هؤلاء هم شهداء الغارة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
23-11-2025 | 14:13
اغتال الجيش الاسرائيلي بعد ظهر اليوم القيادي في حزب الله هيثم علي الطبطبائي في غارة استهدفت منزله في حارة حريك وادت الى استشهاد 5 اشخاص آخرين هم: 
قاسم برجاوي

قاسم حرب  

رأفت مراد

ابراهيم حسين
 
علي الطبطبائي

مصطفى برو

حزب الله

هيثم علي

ابراهيم

مصطفى ب

برجاوي

