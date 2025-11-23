Advertisement

لبنان

بعد بيان الحزب.. "الرد" الغائب الابرز

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
23-11-2025 | 15:15
لاحظ العديد من المتابعين ان بيان النعي الذي صدر عن حزب الله عقب اغتيال القيادي هيثم علي الطبطبائي، غاب عنه توعد الحزب بالرد على عملية الاغتيال، حيث اكتفى الحزب بتعداد مزايا الراحل وسيرته في صفوف المقاومة.
واعتبر المتابعون ان هذا الأمر يحمل في طياته الكثير من الدلالات السياسية ويؤكد مرة جديدة ان الحزب بات مربكاً في عمليات الاغتيال الكبيرة التي تعرض لها منذ وقف اطلاق النار منذ سنة وحتى اليوم، والتي فاقت بأضعاف عدد الذين اغتالتهم اثناء الحرب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

