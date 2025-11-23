بعد بيان الحزب.. "الرد" الغائب الابرز

Advertisement

لاحظ العديد من المتابعين ان بيان النعي الذي صدر عن عقب اغتيال القيادي هيثم ، غاب عنه توعد الحزب بالرد على عملية الاغتيال، حيث اكتفى الحزب بتعداد مزايا الراحل وسيرته في صفوف .واعتبر المتابعون ان هذا الأمر يحمل في طياته الكثير من الدلالات السياسية ويؤكد مرة جديدة ان الحزب بات مربكاً في عمليات الاغتيال الكبيرة التي تعرض لها منذ وقف اطلاق النار منذ سنة وحتى اليوم، والتي فاقت بأضعاف عدد الذين اغتالتهم اثناء الحرب.