إسرائيل تحذر لبنان: سنسيطر على "الحزب"

Advertisement

وأضافت أن " حصل على مبالغ ضخمة من مؤخراً لإعادة التسلح"، مشيرة إلى أن "إيران لديها المال الكافي لتسليح أذرعها في المنطقة".وشددت الحكومة الإسرائيلية على أن "على أن تمنع حزب الله من الهجوم على "، محذرة: "إذا لم تستطع الدولة السيطرة على حزب الله فسنفعل ذلك".