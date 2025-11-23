Advertisement

لبنان

إسرائيل تحذر لبنان: سنسيطر على "الحزب"

Lebanon 24
23-11-2025 | 16:03
قالت الحكومة الإسرائيلية لقناة "العربية" إنه "لن نسمح لحزب الله بتعزيز قدراته"، مؤكدة: "نفذنا اليوم ما قلنا إننا سنفعله".
وأضافت أن "حزب الله حصل على مبالغ ضخمة من إيران مؤخراً لإعادة التسلح"، مشيرة إلى أن "إيران لديها المال الكافي لتسليح أذرعها في المنطقة".

وشددت الحكومة الإسرائيلية على أن "على الدولة اللبنانية أن تمنع حزب الله من الهجوم على إسرائيل"، محذرة: "إذا لم تستطع الدولة اللبنانية السيطرة على حزب الله فسنفعل ذلك".
