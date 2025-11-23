Advertisement

لبنان

عبارة تغيب عن بيانات النعي لحزب الله

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
23-11-2025 | 16:15
Doc-P-1445949-638995361420481129.jpg
Doc-P-1445949-638995361420481129.jpg photos 0
لاحظ المتابعون ان بيانات النعي التي صدرت عن حزب الله لاربعة من عناصره الذين سقطوا في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت حارة حريك وادت الى استشهاد القيادي هيثم الطبطبائي، انتهت بعبارة "ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه" بعد ان كانت البيانات السابقة تنتهي بعبارة ارتقى على طريق القدس.
المصدر: خاص "لبنان 24"
