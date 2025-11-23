عبارة تغيب عن بيانات النعي لحزب الله

لاحظ المتابعون ان بيانات النعي التي صدرت عن لاربعة من عناصره الذين سقطوا في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت حارة حريك وادت الى استشهاد القيادي ، انتهت بعبارة "ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه" بعد ان كانت البيانات السابقة تنتهي بعبارة ارتقى على .

