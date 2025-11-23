Advertisement

لبنان

غدًا.. "التشييع الكبير" لـ"الطبطبائي "

Lebanon 24
23-11-2025 | 16:16
Doc-P-1445953-638995367323210427.png
Doc-P-1445953-638995367323210427.png photos 0
أعلن الحزب في بيان انّه "تكريماً لشهادة القائد هيثم علي الطبطبائي "السيد أبو علي"، يدعوكم حزب الله إلى حضور مراسم التكريم والوداع في "التشييع الكبير" الذي سينطلق من الغبيري، من "موقف البلدية مقابل بناية الخنسا"، باتجاه "روضة الشهداء الأبرار" في الضاحية الجنوبية".
ويُقام التشييع، حسب البيان، يوم الإثنين ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥، عند الساعة الثانية بعد الظهر.
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
التقرير الثاني للجيش غدا على وقع رفع مستوى التهديد الإسرائيلي "بضربة كبيرة"
مفوضية الانتخابات العراقية لـ "الحدث": النتائج النهائية لانتخابات البرلمان ستعلن غداً
علي الطبطبائي

السيد أبو

حزب الله

هيثم علي

الغبيري

الشهداء

أبو علي

الخنسا

