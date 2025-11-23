أعلن الحزب في بيان انّه "تكريماً لشهادة القائد هيثم " علي"، يدعوكم إلى حضور مراسم التكريم والوداع في "التشييع الكبير" الذي سينطلق من ، من "موقف البلدية مقابل بناية "، باتجاه "روضة الأبرار" في الضاحية الجنوبية".

ويُقام التشييع، حسب البيان، يوم الإثنين ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥، عند الساعة الثانية بعد الظهر.