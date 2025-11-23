بدء العد العكسي لزيارة البابا وعنايا ابرز محطات الأيام البابوية الثلاثة

بدأ العد العكسي لزيارة البابا ليو الرابع عشر إلى لبنان
بين 30 تشرين الثاني الحالي و2 كانون الاول المقبل والتي ينتظرها جميع اللبنانيين، وهي زيارة سلام ورجاء بعنوان «طوبى لصانعي السلام».
وتحمل الزيارة تأكيدا على دور لبنان كنموذج فريد في العيش المشترك المسيحي - الإسلامي.
وذكرت «الأنباء الكويتية » أن 4 كرادلة ومطرانين سيرافقون بابا الفاتيكان في زيارته لبنان، فضلا عن عدد قليل من المرافقين.
وتعتبر زيارة البابا لمزار القديس شربل في دير مار مارون عنايا في الاول من كانون الاول واحدة من أهم المحطات
في الأيام البابوية الثلاثة. وسيشارك فيها 130 راهبا من الرهبنة اللبنانية
المارونية يتقدمهم الرئيس العام للرهبانية الأباتي هادي محفوظ الذي ستكون له كلمة مقتضبة جدا أمام الحبر الأعظم، قبل أن يتحدث البابا إلى الرهبان وتكون له خلوة صلاة أمام ضريح القديس شربل.
وبحسب المعلومات فإن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون سينضم على الأرجح إلى البابا في مزار القديس شربل في دير مار مارون عنايا.
وفي المعلومات أن لقاء رؤساء الطوائف الذين سيشاركون في اللقاء الإسلامي المسيحي مع البابا المزمع عقده في ساحة الشهداء
الاثنين، سيستمر ساعة يتخللها تلاوة آيات من القرآن الكريم
وأداء بعض الترانيم وأغان وطنية بصوت فيروز، وكلمات لعدد من رؤساء الطوائف.
وسيقتصر استقبال البابا على مدخل الاحتفال على البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
ومفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، لاصطحابه إلى داخل القاعة التي تتسع لنحو 350 مدعوا. وسيزرع البابا شجرة السلام في ساحة الشهداء.