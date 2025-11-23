قبل "غارة الضاحية" واغتيال الطبطبائي.. ما الذي دار بين واشنطن وتل أبيب؟

Advertisement

أعاد الهجوم الجوي الذي استهدف قيادياً بارزاً في داخل الضاحية الجنوبية لبيروت فتح ملف طبيعة التنسيق بين وتل أبيب، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى تصعيد جديد.وقال مدير مكتب في فلسطين وليد العمري، إن المعطيات المتداولة تشير إلى أن تتحرك ضمن غطاء أميركي واضح يسمح لها بتوسيع عملياتها العسكرية في ، في مقابل السعي لخفض التوتر في قطاع غزة. وأضاف في حديث لـ "الجزيرة" أن المؤسسة الأمنية لا تتوقع رداً كبيراً من حزب الله على اغتيال هيثم علي الطبطبائي.، أكد المسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس واريك لـ "الجزيرة" أن واشنطن كانت على علم مسبق بالضربة، لكنها لم تُبلّغ بهوية المستهدف، مشيراً إلى أن الطبطبائي مصنف أميركياً كإرهابي، وأن إسرائيل لن تقبل بتهديد أمنها في بينما يعمل حزب الله على تعزيز قوته.لكن موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن إسرائيل لم تُطلع واشنطن مسبقاً على توقيت الهجوم أو هوية الهدف، وإن كانت تعلم منذ أيام بوجود نية إسرائيلية لتصعيد العمليات في لبنان.وفي المقابل، نقل مراسل الجزيرة في البنتاغون فادي منصور عن مسؤول أميركي مطلع أن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقاً بعملية الاستهداف، لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا كان ذلك يشمل هوية القيادي المستهدف أو حصول تل أبيب على ضوء أخضر مباشر.وأضاف المسؤول أن واشنطن ترى الوضع على الحدود الإسرائيلية هشاً للغاية، وأن التصعيد الإسرائيلي مدفوع بعاملين رئيسيين: محدودية قدرة على نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني وفق القرار 1701، وأن التقديرات الإسرائيلية بأن الحزب يعيد بناء قوته العسكرية بوتيرة متسارعة. (الجزيرة)