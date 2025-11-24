"فخ التضليل" على الواتساب

Advertisement

انتشر خلال الساعات الماضية تصريحٌ منسوب لمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في " " ، نُقل زوراً على أنه صادر عبر " "، ويتضمّن قولاً إن "حزب الله وحده يحدد كيفية الرد، لا حكومة لبنانية ولا غيرها".مصادر متابعة أكدت أن هذا الكلام غير موجود في أي منصة إعلامية أو حزبية رسمية، وأنه نتاج تداول داخلي انطلق من مجموعات حزبية عبر أحد تطبيقات الواتساب قبل أن يُعاد تدويره كخبر إعلامي.وتشير مصادر اعلامية إلى أنّ هذه الواقعة تعكس مرة جديدة كيف تنتقل المواد المضلِّلة من مجموعات مغلقة إلى العلن، من دون أي تدقيق أو تحقق، لتتحوّل إلى مادة سجالية مبنية على خبر لا وجود له في الأصل.