لبنان
تقرير اسرائيلي: منطقة قد تشهدُ هجوماً لـ"حزب الله" ومناورة مُفاجئة!
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-11-2025
|
02:24
photos
ذكرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
، اليوم الإثنين، أنّ الجيش
الإسرائيلي
بدأ مناورة مفاجئة للدفاع في مرتفعات
الجولان
وعند الحدود
اللبنانية
في مزارع
شبعا
، والتي تُعتبر نقطة الضعف التي سيُحاول "
حزب الله
" استغلالها للثأر من عملية اغتيال قائد الهيكل العسكري في "الحزب" والرجل الثاني فيها هيثم علي طبطبائي.
وتقولُ الصحيفة في تقريرٍ ترجمهُ
"
لبنان24
"
إنَّ الجيش الإسرائيلي يشعرُ بالقلق ويرفع مستوى التأهب للقوات على الحدود اللبنانية بسبب احتمال استغلال "حزب الله" للطقس الشتوي وظروف الرؤية الصعبة بسبب الضباب والأمطار الغزيرة لتنفيذ هجوم ضد قوات جيش الإسرائيلي.
كذلك، أوضحت "معاريف" أنّ المناورات ستستمرُّ على مدار اليومين المُقبلين، فيما تهدفُ إلى اختبار وتحسين جاهزية الجيش الإسرائيلي لمجموعة متنوعة من السيناريوهات أثناء ممارسة الأوامر.
وتحت إشراف
رئيس الأركان
، اللواء إيال زامير ، افتُتحت المناورة بإجراء اختبار مفاجئ لرئيس الأركان لاختبار جاهزية الفرقة 210 لأي حدث انفجار مفاجئ، وفق "معاريف".
بالإضافة إلى ذلك، سيتم التدريب على تقييم الوضع واتخاذ القرارات على كل المستويات، وتفعيل الجاهزية وإدارة القوات في منطقة الحرب. وخلال التمرين، سيتم الشعور بحركة نشطة للقوات في مرتفعات الجولان والوديان، وسماع أصوات انفجارات في المنطقة، وحركة الطائرات في المنطقة وغيرها من الأصول الجوية، فيما لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني، كما تقول الصحيفة.
ويُجرى التمرين كجزء من جدول تمارين شعبة العمليات، بالتزامن مع تطبيق وتنفيذ الخطط العملياتية لجيش الدفاع الإسرائيلي، وقد تم تحديد هذا التمرين مسبقًا كجزء من خطة التدريب السنوية لجيش الدفاع الإسرائيلي لعام 2025.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
