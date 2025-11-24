Advertisement

لبنان

تقرير اسرائيلي: منطقة قد تشهدُ هجوماً لـ"حزب الله" ومناورة مُفاجئة!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-11-2025 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1446054-638995730410793997.jpg
Doc-P-1446054-638995730410793997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنّ الجيش الإسرائيلي بدأ مناورة مفاجئة للدفاع في مرتفعات الجولان وعند الحدود اللبنانية في مزارع شبعا، والتي تُعتبر نقطة الضعف التي سيُحاول "حزب الله" استغلالها للثأر من عملية اغتيال قائد الهيكل العسكري في "الحزب" والرجل الثاني فيها هيثم علي طبطبائي.
Advertisement


وتقولُ الصحيفة في تقريرٍ ترجمهُ "لبنان24" إنَّ الجيش الإسرائيلي يشعرُ بالقلق ويرفع مستوى التأهب للقوات على الحدود اللبنانية بسبب احتمال استغلال "حزب الله" للطقس الشتوي وظروف الرؤية الصعبة بسبب الضباب والأمطار الغزيرة لتنفيذ هجوم ضد قوات جيش الإسرائيلي.


كذلك، أوضحت "معاريف" أنّ المناورات ستستمرُّ على مدار اليومين المُقبلين، فيما تهدفُ إلى اختبار وتحسين جاهزية الجيش الإسرائيلي لمجموعة متنوعة من السيناريوهات أثناء ممارسة الأوامر.


وتحت إشراف رئيس الأركان، اللواء إيال زامير ، افتُتحت المناورة بإجراء اختبار مفاجئ لرئيس الأركان لاختبار جاهزية الفرقة 210 لأي حدث انفجار مفاجئ، وفق "معاريف".


بالإضافة إلى ذلك، سيتم التدريب على تقييم الوضع واتخاذ القرارات على كل المستويات، وتفعيل الجاهزية وإدارة القوات في منطقة الحرب. وخلال التمرين، سيتم الشعور بحركة نشطة للقوات في مرتفعات الجولان والوديان، وسماع أصوات انفجارات في المنطقة، وحركة الطائرات في المنطقة وغيرها من الأصول الجوية، فيما لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني، كما تقول الصحيفة.


ويُجرى التمرين كجزء من جدول تمارين شعبة العمليات، بالتزامن مع تطبيق وتنفيذ الخطط العملياتية لجيش الدفاع الإسرائيلي، وقد تم تحديد هذا التمرين مسبقًا كجزء من خطة التدريب السنوية لجيش الدفاع الإسرائيلي لعام 2025.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقريرٌ إسرائيلي: هذا ما يفعله "حزب الله" ضمن "قاعدته المدنية"
lebanon 24
24/11/2025 16:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مناطق عسكرية لـ"حزب الله".. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي جديد؟
lebanon 24
24/11/2025 16:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أمرٌ قد يساعد في كسر قبضة "حزب الله" على لبنان.. تقرير لـ"The Hill" يكشف التفاصيل
lebanon 24
24/11/2025 16:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا ينقل المسيّرات من أوروبا إلى لبنان
lebanon 24
24/11/2025 16:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

رئيس الأركان

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

الجولان

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-11-24
09:19 | 2025-11-24
09:17 | 2025-11-24
09:14 | 2025-11-24
09:09 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24