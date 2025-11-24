Advertisement

لبنان

مروّج عملات مزيّفة في قبضة أمن الدولة.. هكذا تم توقيفه

Lebanon 24
24-11-2025 | 02:38
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة ترويج العملات المزيّفة وحماية الأمن الاقتصادي، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية، بتاريخ 23/11/2025، الفلسطيني (ن.ك.) بعد رصد نشاطه في ترويج كميات من العملة الأميركية المزيّفة من فئة المئة دولار.
وقد ضُبط بحوزته مبلغٌ مزيف بقيمة 10,000 دولار أميركي كان يستعد لتصريفه في عدد من المناطق.

وأجري  المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص
 
