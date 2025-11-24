مروّج عملات مزيّفة في قبضة أمن الدولة.. هكذا تم توقيفه

Advertisement

أعلنت أنه وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لأمن الدولة لمكافحة ترويج العملات المزيّفة وحماية الأمن الاقتصادي، أوقفت دورية من الإقليمية، بتاريخ 23/11/2025، الفلسطيني (ن.ك.) بعد رصد نشاطه في ترويج كميات من العملة الأميركية المزيّفة من فئة المئة دولار.وقد ضُبط بحوزته مبلغٌ مزيف بقيمة 10,000 دولار أميركي كان يستعد لتصريفه في عدد من المناطق.وأجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة المختص