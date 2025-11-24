Advertisement

لبنان

الخطيب: العدوان الإسرائيلي يستهدف لبنان بأرضه وشعبه ويستدعي تحركاً شاملاً

Lebanon 24
24-11-2025 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1446080-638995765555346227.png
Doc-P-1446080-638995765555346227.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدم نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، خالص التعازي والتبريكات باستشهاد القائد الجهادي البارز في المقاومة الإسلامية، هيثم علي الطبطبائي، ورفاقه الأربعة، جراء العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف الضاحية الجنوبية بعد ظهر الأحد.
Advertisement
وقال في بيان: "إن العدوان الإسرائيلي الغادر على الضاحية الجنوبية يترجم بصورة لا يرقى إليها الشك، طبيعة العدو الإسرائيلي وأهدافه السياسية والعسكرية في لبنان والمنطقة، الأمر الذي لم تعد تنفع معه الجهود التقليدية التي تمارسها الدولة اللبنانية، ما يستدعي توحيد الجهود في كل المجالات للقيام بتحرك سياسي ودبلوماسي وعسكري وأمني للجم هذا العدوان المتواصل على لبنان وشعبه".

أضاف: "لقد أتى هذا العدوان غداة المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون من الجنوب لمناسبة ذكرى الإستقلال، ليشكل رسالة واضحة للبنانيين جميعا، مؤكدا مستوى التعاطي الصهيوني وداعميه مع الدولة اللبنانية، ويضع اللبنانيين أمام صورة تخلي المجتمع الدولي عن لبنان على الرغم من الإدعاءات الكاذبة بالحرص على أمن لبنان واستقراره ".

ورأى الخطيب أن "الإدانات والإستنكارات لم تعد تجدي، ما يتطلب من السلطة اللبنانية والمقاومة إجراء مراجعة شاملة للواقع الراهن ورسم سياسة مستقبلية جديدة لمواجهة العدوان، بعدما أخفقت الجهود والإستراتيجيات السابقة في وضع حد للصلف الإسرائيلي". وتابع: "كما يتطلب من اللبنانيين مغادرة حالة الإنقسام السياسي وتوحيد الجهود في هذه المواجهة، لأن المستهدف من العدوان هو لبنان بأرضه وشعبه وكيانه الذي بات في دائرة الخطر الشديد".
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ استهدف سيارة في بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
24/11/2025 16:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب يبحث مع "قبس" أضرار المقامات بعد العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
24/11/2025 16:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب: لا خلاص للبنان دون دولة موحدة ومواطنة شاملة
lebanon 24
24/11/2025 16:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب: جريمة بليدا تكشف وحشية العدوان الصهيوني
lebanon 24
24/11/2025 16:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الإسرائيلي

علي الخطي

نائب رئيس

اللبنانية

دبلوماسي

المقاومة

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-11-24
09:19 | 2025-11-24
09:17 | 2025-11-24
09:14 | 2025-11-24
09:09 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24