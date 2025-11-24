26
لبنان
الخطيب: العدوان الإسرائيلي يستهدف لبنان بأرضه وشعبه ويستدعي تحركاً شاملاً
Lebanon 24
24-11-2025
|
03:18
A-
A+
قدم
نائب رئيس
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، خالص التعازي والتبريكات باستشهاد القائد الجهادي البارز في
المقاومة
الإسلامية، هيثم علي الطبطبائي، ورفاقه الأربعة، جراء العدوان
الإسرائيلي
الغادر الذي استهدف الضاحية الجنوبية بعد ظهر الأحد.
وقال في بيان: "إن العدوان الإسرائيلي الغادر على الضاحية الجنوبية يترجم بصورة لا يرقى إليها الشك، طبيعة العدو الإسرائيلي وأهدافه السياسية والعسكرية في
لبنان
والمنطقة، الأمر الذي لم تعد تنفع معه الجهود التقليدية التي تمارسها الدولة
اللبنانية
، ما يستدعي توحيد الجهود في كل المجالات للقيام بتحرك سياسي ودبلوماسي وعسكري وأمني للجم هذا العدوان المتواصل على لبنان وشعبه".
أضاف: "لقد أتى هذا العدوان غداة المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون من الجنوب لمناسبة ذكرى الإستقلال، ليشكل رسالة واضحة للبنانيين جميعا، مؤكدا مستوى التعاطي الصهيوني وداعميه مع الدولة اللبنانية، ويضع اللبنانيين أمام صورة تخلي
المجتمع الدولي
عن لبنان على الرغم من الإدعاءات الكاذبة بالحرص على أمن لبنان واستقراره ".
ورأى الخطيب أن "الإدانات والإستنكارات لم تعد تجدي، ما يتطلب من السلطة اللبنانية والمقاومة إجراء مراجعة شاملة للواقع الراهن ورسم سياسة مستقبلية جديدة لمواجهة العدوان، بعدما أخفقت الجهود والإستراتيجيات السابقة في وضع حد للصلف الإسرائيلي". وتابع: "كما يتطلب من اللبنانيين مغادرة حالة الإنقسام السياسي وتوحيد الجهود في هذه المواجهة، لأن المستهدف من العدوان هو لبنان بأرضه وشعبه وكيانه الذي بات في دائرة الخطر الشديد".
