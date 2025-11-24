Advertisement

لبنان

وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يشارك في احتفال رفع العلم في ميفوق

Lebanon 24
24-11-2025 | 03:37
شارك وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، في احتفال رفع العلم في بلدة ميفوق، بدعوة من رئيس البلدية الدكتور بشير إلياس ومبادرة من المجلس الوطني للعلم اللبناني، بحضور النائب زياد الحواط وعدد من الفاعليات والأهالي.
وعلى هامش الزيارة، اجتمع شحادة مع مجموعة من الشبان والشابات لمناقشة المشاريع الرقمية ومبادرات تطوير التكنولوجيا ومستقبل لبنان الرقمي. كما زار "حديقة باسكال سليمان" مؤكدًا أهمية حفظ الذاكرة الوطنية، واختتم الجولة بزيارة دير سيدة إيليج للاطلاع على تاريخه ودوره الروحي والوطني.
