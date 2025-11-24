وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يشارك في احتفال رفع العلم في ميفوق

Advertisement

شارك وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ، في احتفال رفع في بلدة ميفوق، بدعوة من رئيس البلدية الدكتور بشير إلياس ومبادرة من للعلم اللبناني، بحضور النائب وعدد من الفاعليات والأهالي.وعلى هامش الزيارة، اجتمع شحادة مع مجموعة من الشبان والشابات لمناقشة المشاريع الرقمية ومبادرات تطوير التكنولوجيا ومستقبل الرقمي. كما زار "حديقة " مؤكدًا أهمية حفظ الذاكرة الوطنية، واختتم الجولة بزيارة إيليج للاطلاع على تاريخه ودوره الروحي والوطني.