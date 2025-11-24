عن نعيم قاسم وطبطبائي.. إقرأوا ما قالته "معاريف"

نشرت صحيفة "معاريف" تقريراً جديداً قالت فيه إن تستعدّ لتحرّك مُنسق ضد " "، قائلاً إن "معدل إعادة تسليح حزب الله وإعادة تأهيله يفوق معدّل تفككه".

وكشف التقرير الذي ترجمهُ " " أن " تجهز لعملية مُركزة من المرجح أن تستمرّ بضعة أيام على الأقل، في محاولة لإلحاق ضرر كبير بقدرات حزب الله".





ويتحدث الخبير في شؤون ، البروفيسور أمتسيا برعام من جامعة حيفا، عن أمين عام "حزب الله" الشيخ ، ويقول إن السؤال الذي يُطرح في تل أبيب هو ما إذا كان سيتمكن من مواصلة سياسة ضبط النفس التي يعتمدها، مشيراً إلى أن " الشباب في حزب الله يريدون الرد على إسرائيل وتصعيدها ضد ، فيما من المستحيل معرفة كيف سيردون".





ويضيف: "يواجه حزب الله الآن ثلاثة خيارات: عدم الرد إطلاقاً ومواصلة إعادة بناء جيشه، أو مهاجمة المواقع العسكرية الإسرائيلية فقط، أو التصعيد إلى مهاجمة الحدودية. أما الخيار الأقل ترجيحاً فهو شن هجوم واسع النطاق على نهاريا وعكا وحيفا وغيرها، كما أن العمليات الخارجية أمر وارد، لكن هذا سيستغرق وقتاً".



ويلفت برعام إلى أن "حزب الله يدرس أموره جيداً"، مشيراً إلى أن "قاسم نفسه لا يعلم أيضاً كيف سيكون الرد"، وقال: "الجميع في حزب الله يواجهون معضلة صعبة، وبعيداً عن الضرر العسكري، يعد على هيثم طبطبائي إذلالاً وإهانة للكرامة".





إلى ذلك، تقول "معاريف" إنَّ إسرائيل ترى أن استمرار محاولة "حزب الله" لتأهيل نفسه مجدداً وعدم تحرك لاتخاذ خطوات فعالة لتفكيك أسلحته، كلها عوامل ستؤدي إلى اندلاع المواجهة.