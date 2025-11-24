Advertisement

لبنان

عن نعيم قاسم وطبطبائي.. إقرأوا ما قالته "معاريف"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-11-2025 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1446096-638995780997785441.webp
Doc-P-1446096-638995780997785441.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إن تل أبيب تستعدّ لتحرّك مُنسق ضد "حزب الله"، قائلاً إن "معدل إعادة تسليح حزب الله وإعادة تأهيله يفوق معدّل تفككه".
Advertisement
 
 
وكشف التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أن "إسرائيل تجهز لعملية مُركزة من المرجح أن تستمرّ بضعة أيام على الأقل، في محاولة لإلحاق ضرر كبير بقدرات حزب الله".


ويتحدث الخبير في شؤون الشرق الأوسط، البروفيسور أمتسيا برعام من جامعة حيفا، عن أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، ويقول إن السؤال الذي يُطرح في تل أبيب هو ما إذا كان قاسم سيتمكن من مواصلة سياسة ضبط النفس التي يعتمدها، مشيراً إلى أن "القادة الشباب في حزب الله يريدون الرد على إسرائيل وتصعيدها ضد لبنان، فيما من المستحيل معرفة كيف سيردون".


ويضيف: "يواجه حزب الله الآن ثلاثة خيارات: عدم الرد إطلاقاً ومواصلة إعادة بناء جيشه، أو مهاجمة المواقع العسكرية الإسرائيلية فقط، أو التصعيد إلى مهاجمة المستوطنات الحدودية. أما الخيار الأقل ترجيحاً فهو شن هجوم واسع النطاق على نهاريا وعكا وحيفا وغيرها، كما أن العمليات الخارجية أمر وارد، لكن هذا سيستغرق وقتاً".
 

ويلفت برعام إلى أن "حزب الله يدرس أموره جيداً"، مشيراً إلى أن "قاسم نفسه لا يعلم أيضاً كيف سيكون الرد"، وقال: "الجميع في حزب الله يواجهون معضلة صعبة، وبعيداً عن الضرر العسكري، يعد القضاء على هيثم طبطبائي إذلالاً وإهانة للكرامة".


إلى ذلك، تقول "معاريف" إنَّ إسرائيل ترى أن استمرار محاولة "حزب الله" لتأهيل نفسه مجدداً وعدم تحرك الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوات فعالة لتفكيك أسلحته، كلها عوامل ستؤدي إلى اندلاع المواجهة. 


في الوقت نفسه، تتحدث الصحيفة عن "تهيئة الرأي العام الاسرائيلي لمختلف السيناريوهات التي قد تتطور في الأيام المقبلة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله ضو!
lebanon 24
24/11/2025 16:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
lebanon 24
24/11/2025 16:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا الأسبوع أم بعده؟ ماذا قالت "معاريف" عن "تصعيد لبنان"؟
lebanon 24
24/11/2025 16:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الإصطناعي يُلاحق "نعيم قاسم"!
lebanon 24
24/11/2025 16:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الحكومة اللبنانية

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المستوطنات

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-11-24
09:19 | 2025-11-24
09:17 | 2025-11-24
09:14 | 2025-11-24
09:09 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24