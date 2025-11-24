إزالة طيور نافقة من مجرى نهر الليطاني في زحلة

Advertisement

باشرت بلدية – – المعلقة، وبمؤازرة مخفر زحلة في قوى الامن الداخلي، أعمال إزالة الطيور النافقة التي جرى رميها بشكل مخالف في مجرى في نطاق ، وذلك بالتنسيق الكامل مع التي تولت الإشراف الفني وتحديد النقاط الأكثر تلوثًا، ووضع خطة الطوارئ المشتركة لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير العامة.وتتابع القوى الامنية التحقيقات اللازمة بالتنسيق مع الجهة القضائية المختصة لكشف مصدر الطيور ومعرفة هوية المرتكبين الذين تخلّصوا من مخلفاتهم بطريقة غير قانونية تهدد الصحة العامة والبيئة المائية للنهر.وتؤكد المصلحة الوطنية لنهر أن أعمال إزالة الجيف تشكل المرحلة الأولى من مسار المعالجة، وأنها ستواصل مع البلدية والأجهزة الأمنية المختصة استكمال أعمال التنظيف والتعقيم في الموقع لمنع انتشار أي ملوثات إضافية، كما ستستمر في المتابعة الفنية والقضائية بهدف تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة البيئية والصحية.