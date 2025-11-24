Advertisement

لبنان

إزالة طيور نافقة من مجرى نهر الليطاني في زحلة

Lebanon 24
24-11-2025 | 04:12
باشرت بلدية زحلةتعنايل – المعلقة، وبمؤازرة مخفر زحلة في قوى الامن الداخلي، أعمال إزالة الطيور النافقة التي جرى رميها بشكل مخالف في مجرى نهر الليطاني في نطاق مدينة زحلة، وذلك بالتنسيق الكامل مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي تولت الإشراف الفني وتحديد النقاط الأكثر تلوثًا، ووضع خطة الطوارئ المشتركة لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة.
وتتابع القوى الامنية التحقيقات اللازمة بالتنسيق مع الجهة القضائية المختصة لكشف مصدر الطيور ومعرفة هوية المرتكبين الذين تخلّصوا من مخلفاتهم بطريقة غير قانونية تهدد الصحة العامة والبيئة المائية للنهر.

وتؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن أعمال إزالة الجيف تشكل المرحلة الأولى من مسار المعالجة، وأنها ستواصل مع البلدية والأجهزة الأمنية المختصة استكمال أعمال التنظيف والتعقيم في الموقع لمنع انتشار أي ملوثات إضافية، كما ستستمر في المتابعة الفنية والقضائية بهدف تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة البيئية والصحية.
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

الأجهزة الأمنية

الصحة والسلامة

نهر الليطاني

مدينة زحلة

تعنايل

