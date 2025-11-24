مركز سرطان الأطفال في لبنان أقام في دبي عشاءه الخيري السنوي (صور)

حضرت نحو 550 شخصية لبنانية وعربية العشاء الخيري السنوي لمركز سرطان الأطفال في الذي أقيم السبت في دبي تحت عنوان "حكايات الأمل – من الأرز إلى العالم"، بهدف "الاحتفاء بالأمل" و"أهمية العمل الجماعي في تأمين دعم والعلاج المجاني للأطفال المصابين بالسرطان"، بحسب بيان للمركز.

وتقدّم الحضور في العشاء الذي أقيم في قاعة The Agenda في مدينة دبي للإعلام سفير لبنان لدى دولة العربية المتحدة طارق منيمِنة، وسفير لبنان لدى كوبا عساف ضومط، ونائبة رئيس البعثة القنصل في دولة الإمارات العربية المتحدة بينيللا عبد الله، ونائبة رئيس البعثة القنصل في القنصلية العامة للبنان في دبي والإمارات الشمالية حنان تابت. كذلك حضر رئيس مجلس أمناء المركز بالإنابة الدكتور سيزار باسيـم، وعضوات المجلس أسمهان زين ولارا دبس ومايا ويولا نجيم، إلى جانب المديرة العامة للمركز هنا الشعار شعيب والطاقم الإداري.



منيمنة



وقال السفير منيمنة إن "رسالة لبنان الحقيقية تكمن في إنسانه، في شجاعتِه، في تعاطفِه، في التزامِه على حماية الحياة رغم كل التحديات".



وإذ أكّد أن "لبنان يسعى اليوم، مع انطلاق عهدٍ جديدٍ فيه، إلى استعادة علاقة مميزة مع أشقائه العرب وفي مقدّمهم دولة الإمارات العربية المتحدة"، أعرب عن "الشكر والامتنان لدولة الإمارات بقيادة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل ونائب رئيس الدولة حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على استضافتها الجالية اللبنانية التي تنعم ببيئة آمنة مستقرة وتُمنح فرصا حقيقية للتقدّم".



وأضاف: "يأخذ احتفالنا اليوم بُعداً خاصاً في عيد الاستقلال، فالاستقلال ليس صفحة من الماضي، بل هو شهادة على قدرة هذا الشعب على النهوض والصمود، وعلى تحويل التحديات إلى فرص والألم إلى أمل". وتابع: "اليوم نُعطي هذه الروح معناها الحقيقي عبر دعم أطفال لبنان".



وذكّر بأن "مركز سرطان الأطفال في لبنان قدّم طوال ما يزيد عن عشرين عامًا، وعدًا ثابتًا لكلِّ طفلٍ يدخلُ أبوابَه: أفضل علاج، مجانًا، وبكل كرامة، ومهنية، وإنسانية".



باسيم



بدوره، أكّد باسيـم في كلمته أن الهدف من الحفل هو الاحتفاء بالأمل ودعم الأطفال المصابين بالسرطان، دعا إلى الوقوف دقيقة صمت عن روح الرئيس الراحل لمجلس الأمناء وأحد مؤسسي المركز جوزيف عسيلي الذي توفيّ قبل أسابيع، مستذكّرا "الأثر الكبير والبصمة الدائمة التي تركها في حياة الأطفال ومسيرة المركز".



وأعلن أن الرئيس السابق لمجلس الأمناء سليم الزعنّي سيتولى الرئاسة مجددا في كانون الثاني/يناير 2026، مؤكّدًا ثقته "برؤيته المؤسسية وقدرته على مواصلة مسيرة العطاء".



وأشاد الدكتور باسيـم بـ"الدعم المستمر من دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، وعلى وجه الخصوص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

كذلك توجّه بالشكر إلى معالي وزير التسامح والتعايش في الإمارات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.



وإذ أعرب عن امتنانه للسفارة اللبنانية ولـ"دبي الإنسانية" ("المدينة العالمية للخدمات الإنسانية" سابقاً) "لمساهمتهما الفاعلة في نجاح الحفلة، شدّد على أنها "رسالة أمل من لبنان إلى العالم"، مذكّراً بأن "المركز قدّم منذ تأسيسه عام 2002 علاجًا مجانيًا وشاملاً لأكثر من 5500 طفل من لبنان والمنطقة، محققًا نسب شفاء تتجاوز 80 في المئة وفق أعلى المعايير العالمية، ومتمسّكًا بمبدأه الأساسي: لا يجوز أن يموت طفل في فجر حياته".

وروَت الناجية من مرض السرطان مرتين دينا قصتها الملهمة قائلة: "كنت في السادسة عشرة عندما اكتشفت إصابتي بسرطان الغدد اللمفاوية. فجأة تغيّرت حياتي بالكامل: جسدي، نفسيتي، علاقاتي، وحتى نظرتي للعالم. خضت رحلة علاج صعبة، وواجهت المرض مرة أخرى بعد سبعة أشهر، لكن كل تجربة جعلتني أقوى وأكثر صلابة. اليوم أقف أمامكم منتصرة".