بعد نشله حقيبة سيدة مسنّة في الأشرفية.. هذا ما حل به

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:

في إطار مكافحة عمليّات السّلب والسّرقة والنّشل من قبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى حول قيام شخصٍ مجهول الهويّة بعمليّات نشل ضمن محافظتي وجبل ، كانت آخرها بتاريخ 3-11-2025، في محلّة – بيروت، حيث أقدم على نشل حقيبة سيّدة مسنّة. وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق الحادثة.

على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، وهو المدعو: – ح. س. (مواليد عام ٢٠٠٦، فلسطيني)

بتاريخ 14-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بعملية أمنيّة خاطفة نفّذتها في محلّة الرّحاب.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليّات النّشل والسّلب بقوّة السّلاح، وترويج المخدّرات في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ومنها عمليّة نشل السّيّدة المسنّة في الأشرفية.

سُلّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه.

بناءً على إشارة ، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، التّوجّه إلى فرع التّحقيق في شعبة المعلومات الكائن في – الأشرفيّة، أو الاتّصال على الرّقم السّاخن لشعبة المعلومات 1788 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.