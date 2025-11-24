Advertisement

لبنان

بعد نشله حقيبة سيدة مسنّة في الأشرفية.. هذا ما حل به

Lebanon 24
24-11-2025 | 04:22
A-
A+
Doc-P-1446108-638995804872933651.jpeg
Doc-P-1446108-638995804872933651.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement
في إطار مكافحة عمليّات السّلب والسّرقة والنّشل من قبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول الهويّة بعمليّات نشل ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، كانت آخرها بتاريخ 3-11-2025، في محلّة الأشرفية – بيروت، حيث أقدم على نشل حقيبة سيّدة مسنّة. وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق الحادثة.
 
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، وهو المدعو: – ح. س. (مواليد عام ٢٠٠٦، فلسطيني)
 
بتاريخ 14-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بعملية أمنيّة خاطفة نفّذتها في محلّة الرّحاب.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليّات النّشل والسّلب بقوّة السّلاح، وترويج المخدّرات في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ومنها عمليّة نشل السّيّدة المسنّة في الأشرفية.
 
سُلّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه.
بناءً على إشارة القضاء، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، التّوجّه إلى فرع التّحقيق في شعبة المعلومات الكائن في ثكنة المقر العام – الأشرفيّة، أو الاتّصال على الرّقم السّاخن لشعبة المعلومات 1788 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
مواضيع ذات صلة
في منطقة الأشرفية... شاهدوا ما فعله شخصان بسيّدة مسنّة (فيديو)
lebanon 24
24/11/2025 16:37:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سرق حقيبة يدّ من سيّدة... وهذا ما حصل معه
lebanon 24
24/11/2025 16:37:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سيّدة مُسنّة اقتحمت حفل عمرو دياب... شاهدوا بالفيديو ما فعلته
lebanon 24
24/11/2025 16:37:59 Lebanon 24 Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
lebanon 24
24/11/2025 16:37:59 Lebanon 24 Lebanon 24

ثكنة المقر العام

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

جبل لبنان

الأشرفية

فلسطين

القضاء

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-11-24
09:19 | 2025-11-24
09:17 | 2025-11-24
09:14 | 2025-11-24
09:09 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24