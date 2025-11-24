ماذا حصل مباشرة بعد اغتيال طبطبائي؟

إثر الاستهداف الاسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبيّة لبيروت، أمس الأحد، وأدى إلى استشهاد القيادي في " " هيثم طبطبائي، عُلِمَ أن سكاناً من مختلف أحياء الضاحية، قد أخلوا منازلهم فوراً وانتقلوا إلى مناطق أخرى بعدما وجدوا أن المنطقة لم تعد آمنة في ظل استئناف للاستهدافات، ووسط مخاوف من توسع الضربات.

أيضاً، تحدَّثت مصادر ميدانية عن أنَّ الاتصالات في منطقة الاستهداف قد تعرضت للتشويش بعد الضربة مباشرة، وقد استمر هذا الأمر لبعض الوقت.

