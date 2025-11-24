Advertisement

لبنان

ماذا حصل مباشرة بعد اغتيال طبطبائي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-11-2025 | 04:54
A-
A+
Doc-P-1446123-638995822306791832.jpg
Doc-P-1446123-638995822306791832.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إثر الاستهداف الاسرائيلي الذي طال الضاحية الجنوبيّة لبيروت، أمس الأحد، وأدى إلى استشهاد القيادي في "حزب الله" هيثم طبطبائي، عُلِمَ أن سكاناً من مختلف أحياء الضاحية، قد أخلوا منازلهم فوراً وانتقلوا إلى مناطق أخرى بعدما وجدوا أن المنطقة لم تعد آمنة في ظل استئناف إسرائيل للاستهدافات، ووسط مخاوف من توسع الضربات.
Advertisement


أيضاً، تحدَّثت مصادر ميدانية عن أنَّ الاتصالات في منطقة الاستهداف قد تعرضت للتشويش بعد الضربة مباشرة، وقد استمر هذا الأمر لبعض الوقت.

المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا لو قرّر "حزب الله" الردّ على اغتيال طبطبائي؟
lebanon 24
24/11/2025 16:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية مستعدة لكل السيناريوهات بعد اغتيال طبطبائي
lebanon 24
24/11/2025 16:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات أن اغتيال طبطبائي لن يؤدي إلى تصعيد مع حزب الله
lebanon 24
24/11/2025 16:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اغتيال طبطبائي... رئيس الأركان الإسرائيليّ قرب الحدود مع لبنان
lebanon 24
24/11/2025 16:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله

إسرائيل

بيروت

طبطب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-11-24
09:19 | 2025-11-24
09:17 | 2025-11-24
09:14 | 2025-11-24
09:09 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24