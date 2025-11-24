Advertisement

لبنان

الخطيب: نريد دولة حقيقية تحمي اللبنانيين وتصون كرامتهم

Lebanon 24
24-11-2025 | 04:55
Doc-P-1446127-638995826156052543.png
Doc-P-1446127-638995826156052543.png photos 0
جدّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، التأكيد على التمسّك ببناء دولة قوية قادرة على حماية اللبنانيين وصون كرامتهم، مؤكداً أنّ اللبنانيين "بحاجة إلى دولة حقيقية تقوم بواجبها، لا إلى شعارات".
مواقف الخطيب جاءت خلال مشاركته في الحفل التأبيني الذي أُقيم في حسينية بلدة الطيري بمناسبة مرور ثلاثة أيام على استشهاد علي وبلال شعيتو، بحضور شخصيات دينية وسياسية واجتماعية واسعة.

وشدّد الخطيب على أنّ أبناء الجنوب "رجال الظروف الصعبة ورجال الصبر"، ولا يمكن أن يتراجعوا أو يتركوا أرضهم، لافتاً إلى أنّ الشهداء عبر التاريخ ومنذ التحرير عام 2000 وما بعد عدوان 2006 "صنعوا الاستقلال الحقيقي للبنان وحرّروا إرادته".

وأكد أن صمود أبناء الجنوب هو ما منع العدو من تحقيق أهدافه رغم الدعم الدولي الذي يحظى به، معتبراً أنّ ما يجري اليوم هو امتداد لمعركة التحرير وأن "الشهداء الجدد يدفعون ثمن هذا الصمود".

وانتقد الخطيب أداء الدولة اللبنانية وغيابها عن واجباتها، قائلاً إن اللبنانيين يعيشون في ظل "قبائل وطوائف" بدل دولة، مشيراً إلى أنّ المقاومة وأهالي الجنوب قاموا بدور الدولة في حماية الأرض والدفاع عنها. وأضاف: "نريد دولة حقيقية، دولة تقوم بالأفعال لا بالكلام، وتعيد ثقة الناس بها".

ولفت إلى أنّ الجيش اللبناني "ممنوع من القيام بواجبه الكامل في الدفاع عن لبنان"، منتقداً الجهات التي هاجمت رئيس الجمهورية حين أوعز للجيش بالتصدي للعدوان.

ودعا الخطيب اللبنانيين إلى ترك العصبيات والتمسّك بوحدة وطنية قادرة على مواجهة العدوان، مؤكداً أن الجنوب نموذج للتعايش بين كل الطوائف. وقال: "نحن خلف الدولة حين تقوم الدولة، وسنكون أول من يمدّ اليد لبنائها".

وختم بالتشديد على أنّ تضحيات الشهداء ستستمر "حتى يتحقق الأمن والكرامة والاستقلال الفعلي"، داعياً إلى الصبر والثبات: "نحن رجال الظروف الصعبة ولن نتراجع عن أرضنا، فالكرامة لا ثمن لها".
09:30 | 2025-11-24
09:19 | 2025-11-24
09:17 | 2025-11-24
09:14 | 2025-11-24
09:09 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
