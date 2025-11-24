Advertisement

لبنان

الحريري تسلمت كتاب "لبنان في خمسة عهود رئاسية"

Lebanon 24
24-11-2025 | 05:08
استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في منزلها بالهلالية – صيدا، الدكتور خالد ممدوح الكردي الذي قدّم لها كتابه الجديد "لبنان في خمسة عهود رئاسية – العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة 1943 – 1976"، الصادر عن دار نور الدين. ويعرض الكردي في مؤلفه بإطار تاريخي تحليلي إشكالية العلاقة بين الرئاستين خلال تلك المرحلة وما رافقها من أزمات سياسية ناجمة عن الخلل في النظام الذي منح صلاحيات واسعة لرئاسة الجمهورية على حساب رئاسة الحكومة، وصولاً إلى الحرب الأهلية عام 1975.
وهنأت الحريري الكردي على عمله البحثي، مثنية على توثيقه لمحطات مفصلية في تاريخ لبنان الحديث، واعتبار الكتاب مرجعاً للباحثين والمهتمين، ومتمنية له مزيداً من العطاء الأكاديمي. (الوكالة الوطنية للإعلام)
