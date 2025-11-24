الحريري تسلمت كتاب "لبنان في خمسة عهود رئاسية"

Advertisement

استقبلت رئيسة مؤسسة السيدة بهية الحريري في منزلها بالهلالية – ، الدكتور خالد ممدوح الكردي الذي قدّم لها كتابه الجديد " في خمسة عهود رئاسية – العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة 1943 – 1976"، الصادر عن دار نور الدين. ويعرض الكردي في مؤلفه بإطار تاريخي تحليلي إشكالية العلاقة بين الرئاستين خلال تلك المرحلة وما رافقها من أزمات سياسية ناجمة عن الخلل في النظام الذي منح صلاحيات واسعة لرئاسة الجمهورية على حساب رئاسة الحكومة، وصولاً إلى عام 1975.وهنأت الحريري الكردي على عمله البحثي، مثنية على توثيقه لمحطات مفصلية في تاريخ لبنان الحديث، واعتبار الكتاب مرجعاً للباحثين والمهتمين، ومتمنية له مزيداً من العطاء الأكاديمي. (الوكالة الوطنية للإعلام)