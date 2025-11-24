Advertisement

لبنان

صيدا عاصمة متوسطية للثقافة لعام 2027

Lebanon 24
24-11-2025 | 05:34
أعلن النائب الدكتور عبد الرحمن البزري اختيار مدينة صيدا عاصمةً متوسطية للثقافة والحوار لعام 2027، بعد منافستها عدداً من المدن العريقة في حوض البحر المتوسط، على أن يُبلَّغ لبنان رسمياً بالقرار خلال مؤتمر أوروبي–متوسطي قريب. وهنّأ البزري صيدا على هذا الإنجاز، شاكراً وزارتي الثقافة والخارجية وبلدية صيدا والمؤسسات والجمعيات التي ساهمت في إعداد ملف الترشح. (الوكالة الوطنية للإعلام)
