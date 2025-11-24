صيدا عاصمة متوسطية للثقافة لعام 2027

أعلن النائب الدكتور البزري اختيار مدينة عاصمةً متوسطية للثقافة والحوار لعام 2027، بعد منافستها عدداً من المدن العريقة في حوض ، على أن يُبلَّغ رسمياً بالقرار خلال مؤتمر أوروبي–متوسطي قريب. وهنّأ البزري هذا الإنجاز، شاكراً وزارتي الثقافة والخارجية وبلدية صيدا والمؤسسات والجمعيات التي ساهمت في إعداد ملف الترشح. (الوكالة الوطنية للإعلام)

