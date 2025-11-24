بلدية بسابا تنظم احتفال الاستقلال

Advertisement

رعى الدكتور نزار هاني ممثلاً بمستشاره مازن الحلواني احتفال الذي نظمته بلدية بسابا – في الذكرى الـ82، بحضور النائب ورؤساء اتحادات وبلديات من الشوف وإقليم الخروب وحشد من الأهالي.تخلّل الاحتفال كلمات لكل من كامل الغصيني ومحمد أبو عرم وجمال العاكوم شددت على التمسّك بالاستقلال وبهوية العربي، وعلى دور البلديات في حماية البيئة ومواجهة التغيّر المناخي، معتبرين أن غرس شجر في بسابا خطوة رمزية تؤكد أن جذور الوطن أقوى من الأزمات، وتجسّد وحدة اتحادات الشوف والإقليم حول قضية التنمية وحماية الطبيعة ومرج .، أكد الحلواني باسم وزير الزراعة أن "لا استقلال حقيقياً من دون سيادة غذائية"، داعياً إلى دعم الإنتاج الوطني، وتشجيع البلديات والمواطنين على استهلاك المنتج المحلي والتسجيل في السجل الزراعي تمهيداً لتعزيز الحماية الاجتماعية للمزارعين. كما أعلن عن حملة قريبة لتشجير جوانب الطرقات، داعياً البلديات للمشاركة فيها "كي تبقى قرانا خضراء تليق بأرز لبنان". (الوكالة الوطنية للإعلام)