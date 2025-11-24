Advertisement

لبنان

بلدية بسابا تنظم احتفال الاستقلال

Lebanon 24
24-11-2025 | 05:44
رعى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ممثلاً بمستشاره مازن الحلواني احتفال الاستقلال الذي نظمته بلدية بسابا – الشوف في الذكرى الـ82، بحضور النائب بلال عبدالله ورؤساء اتحادات وبلديات من الشوف وإقليم الخروب وحشد من الأهالي.
تخلّل الاحتفال كلمات لكل من كامل الغصيني ومحمد أبو عرم وجمال العاكوم شددت على التمسّك بالاستقلال وبهوية لبنان العربي، وعلى دور البلديات في حماية البيئة ومواجهة التغيّر المناخي، معتبرين أن غرس شجر الأرز في بسابا خطوة رمزية تؤكد أن جذور الوطن أقوى من الأزمات، وتجسّد وحدة اتحادات الشوف والإقليم حول قضية التنمية وحماية الطبيعة ومرج بسري.

من جهته، أكد الحلواني باسم وزير الزراعة أن "لا استقلال حقيقياً من دون سيادة غذائية"، داعياً إلى دعم الإنتاج الوطني، وتشجيع البلديات والمواطنين على استهلاك المنتج المحلي والتسجيل في السجل الزراعي تمهيداً لتعزيز الحماية الاجتماعية للمزارعين. كما أعلن عن حملة قريبة لتشجير جوانب الطرقات، داعياً البلديات للمشاركة فيها "كي تبقى قرانا خضراء تليق بأرز لبنان". (الوكالة الوطنية للإعلام)
