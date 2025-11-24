Advertisement

لبنان

بري استقبل وزير الصحة

Lebanon 24
24-11-2025 | 06:02
A-
A+
Doc-P-1446151-638995861785178041.jpeg
Doc-P-1446151-638995861785178041.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين حيث جرى بحث لآخر التطورات والاوضاع العامة وشؤوناً متصلة بالقطاع الصحي والإستشفائي .
Advertisement

الرئيس بري إستقبل أيضا راعي أبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك المطران مخائيل خليل فرحا على رأس وفد من الآباء .
 
مواضيع ذات صلة
بري استقبل رئيس الإستخبارات المصرية ووزير الصحة
lebanon 24
24/11/2025 16:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل مسؤولة المفوضية الأممية وشدد على دعم المتضررين
lebanon 24
24/11/2025 16:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل في عين التينة الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان
lebanon 24
24/11/2025 16:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل سلام في عين التينة
lebanon 24
24/11/2025 16:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الملكيين الكاثوليك

رئاسة الثاني

ناصر الدين

عين التينة

الرئيس بري

وزير الصحة

الكاثوليك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-11-24
09:19 | 2025-11-24
09:17 | 2025-11-24
09:14 | 2025-11-24
09:09 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24