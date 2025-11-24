بري استقبل وزير الصحة

Advertisement

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في العامة الدكتور راكان حيث جرى بحث لآخر التطورات والاوضاع العامة وشؤوناً متصلة بالقطاع الصحي والإستشفائي .إستقبل أيضا راعي أبرشية للروم المطران مخائيل خليل فرحا على رأس وفد من الآباء .