لبنان

قائد الجيش التقى المنسقة الخاصة للامم المتحدة

24-11-2025 | 06:04
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
رودولف هيكل

جينين هينيس

قائد الجيش

لبنان وا

لبنان

