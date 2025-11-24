Advertisement

لبنان

هذه آخر رسالة من "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-11-2025 | 06:17
A-
A+

Doc-P-1446154-638995870704668928.jpg
Doc-P-1446154-638995870704668928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لوحظ أن نواباً من "حزب الله" ومسؤولين قد اتجهوا مباشرة إلى مكان استهداف القيادي في "الحزب" هيثم طبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد حصول الضربة مباشرة.
Advertisement
 
 
وتحدثت مصادر سياسية قائلة: إن هذا الحضور كان رسالة من "حزب الله" مفادها إن الاستهدافات لم تطوق قدرة مسؤولي "الحزب" على الحركة، رغم المخاطر الكبير، في حين أن هؤلاء لا يدلون بأي تصريحات تتعلق بالجانب العسكري.


ووفق المصادر، فإن الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري داخل "الحزب" قد فعل فعله، وبالتالي بات صعباً على أي طرفٍ بعيدٍ عن الجانب العسكري أن يُدلي بأي معلومة مهما كانت.


مع هذا، تقول المعلومات إن نواب "حزب الله" لم يتلقوا أي إشارة عن المستهدف إلا بعد وقت من وقوع الضربة، لاسيما أن "حزب الله" كان يحرص على التأكد من ماهية المكان نظراً لوجود سريَّة مُطلقة تحكم طبطبائي وأماكن سكنه.


ووفقاً للمعلومات، فإن طبطبائي كان مُحاطاً بهالة واسعة من الحماية، بينما لم يُفد عن العثور في مكان الاستهداف على أي جهاز الكترونيّ مشبوه.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هذه رسائل "حزب الله" من إضاءة صورة الحريري في الروشة
lebanon 24
24/11/2025 16:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة ضغط على الحكومة أم على "حزب الله"؟
lebanon 24
24/11/2025 16:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" أدان "مجزرة عين الحلوة": هذه الجريمة اعتداء على لبنان وسيادته
lebanon 24
24/11/2025 16:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد كتابه المفتوح: اين بري من رسائل "حزب الله" وماذا عن حواره مع عون؟
lebanon 24
24/11/2025 16:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله

بيروت

طبطب

اسيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-11-24
09:19 | 2025-11-24
09:17 | 2025-11-24
09:14 | 2025-11-24
09:09 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24