هذه آخر رسالة من "حزب الله"

لوحظ أن نواباً من " " ومسؤولين قد اتجهوا مباشرة إلى مكان استهداف القيادي في "الحزب" هيثم طبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد حصول الضربة مباشرة.

وتحدثت مصادر سياسية قائلة: إن هذا الحضور كان رسالة من "حزب الله" مفادها إن الاستهدافات لم تطوق قدرة مسؤولي "الحزب" على الحركة، رغم المخاطر الكبير، في حين أن هؤلاء لا يدلون بأي تصريحات تتعلق بالجانب العسكري.





ووفق المصادر، فإن الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري داخل "الحزب" قد فعل فعله، وبالتالي بات صعباً على أي طرفٍ بعيدٍ عن الجانب العسكري أن يُدلي بأي معلومة مهما كانت.





مع هذا، تقول المعلومات إن نواب "حزب الله" لم يتلقوا أي إشارة عن المستهدف إلا بعد وقت من وقوع الضربة، لاسيما أن "حزب الله" كان يحرص على التأكد من ماهية المكان نظراً لوجود سريَّة مُطلقة تحكم طبطبائي وأماكن سكنه.