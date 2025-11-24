صورة لطبطبائي داخل منزل قبيل اغتياله.. شاهدوها

تناقل ناشطون عبر ، صوراً نادرة للقيادي في " " هيثم طبطبائي الذي اغتالته ، أمس الأحد، بغارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

الصورة الأولى أظهرت طبطبائي في شبابه حيث ظهر وهو يحمل سلاحاً، فيما الصورة الثانية أظهرت القيادي داخل أحد المنازل.

وكان العدو قد اغتال طبطبائي باستهداف طال أحد المباني في الضاحية، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص آخرين وإصابة 28 شخصاً أيضاً بجروح.