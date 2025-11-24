Advertisement

لبنان

صورة لطبطبائي داخل منزل قبيل اغتياله.. شاهدوها

Lebanon 24
24-11-2025 | 06:22
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً نادرة للقيادي في "حزب الله" هيثم طبطبائي الذي اغتالته إسرائيل، أمس الأحد، بغارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
الصورة الأولى أظهرت طبطبائي في شبابه حيث ظهر وهو يحمل سلاحاً، فيما الصورة الثانية أظهرت القيادي داخل أحد المنازل.
 
 
وكان العدو الإسرائيلي قد اغتال طبطبائي باستهداف طال أحد المباني في الضاحية، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص آخرين وإصابة 28 شخصاً أيضاً بجروح.
 
 
وطبطبائي شغل رئيس أركان "حزب الله"، ويعتبر من القيادات البارزة ضمن الحزب، كما أنه كان مسؤولاً عن ترميم قدرات الحزب العسكرية.
 
 
 
الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

بيروت

ارزة

طبطب

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24